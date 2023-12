Công an thành phố Bắc Kạn tiêu hủy nhiều vũ khí vật liệu nổ

BBK - Ngày 11/12, Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tiêu huỷ số vũ khí thu giữ được trong 02 tháng thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sau 02 tháng triển khai tuyên truyền vận động giao nộp, thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Bắc Kạn đã thu giữ được 18 khẩu súng tự chế, 02gram đạn chì. Sau khi kiểm tra, phân loại, số vũ khí này đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, Công an thành phố Bắc Kạn đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở./.