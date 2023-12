Công an Ba Bể hỗ trợ hoàn thành 48 căn nhà cho hộ nghèo

BBK - Đến nay Công an huyện Ba Bể đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng 48 căn nhà cho hộ nghèo. Toàn bộ số nhà này đã được bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo ở địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng nhà ở cho 200 hộ nghèo bị ảnh hưởng của “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Công an huyện Ba Bể được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện, giúp đỡ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 48 hộ gia đình trên địa bàn huyện. Nguồn vốn hỗ trợ chủ yếu từ Bộ Công an và Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai, mỗi căn nhà được hỗ trợ trị giá 55 triệu đồng.

Từ đầu tháng 10/2023, Công an huyện Ba Bể phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham mưu cho Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức họp triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; chỉ đạo các phòng, ban, ngành và đoàn thể huyện, xã tham gia hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn 04 xã, đảm bảo kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tổ chức lắp ghép trong tháng 11/2023.

Với sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an huyện Ba Bể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đến thời điểm này 48 nhà được xây dựng tại các xã Nam Mẫu, Cao Thượng, Phúc Lộc, Mỹ Phương đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng./.