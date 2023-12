Cô giáo Nguyễn Thị Thiên Sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam”

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, phát động từ ngày 4/8/2023. Mục đích nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc. Đồng thời, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước.

Ban tổ chức đã nhận được gần 22.000 tác phẩm dự thi, trong đó 178 tác phẩm vào vòng sơ khảo và 21 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 02 giải tập thể cho Hà Nội và Hải Dương do có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. 14 giải cá nhân, gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 06 giải Khuyến khích; 02 giải phụ. Tác phẩm “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” của cô giáo Nguyễn Thị Thiên Sinh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Bắc Kạn đoạt giải Nhất. Tác phẩm thể hiện tình yêu lịch sử của tác giả; sự tri ân các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến, hi sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc./.