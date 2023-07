CLB "Sắc Chàm" và những đóng góp cho nghệ thuật hát Then - đàn Tính

BBK - "Sắc Chàm" là cái tên quen thuộc với nhiều người yêu nghệ thuật hát Then - đàn Tính trên địa bàn tỉnh. Với niềm say mê và nỗ lực của Ban chủ nhiệm và mỗi thành viên, CLB "Sắc Chàm" đã đóng góp tích cực vào giữ gìn, phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc Tày, Nùng Bắc Kạn.

Vào mỗi tối thứ bảy của tuần cuối tháng, nhóm hát Then – đàn Tính của thành phố Bắc Kạn thuộc CLB “Sắc Chàm” lại gặp gỡ, trau dồi tiếng đàn, câu hát. Trưởng nhóm thành phố là chị Triệu Hoàng Thắm (sinh năm 1994), dù bận việc kinh doanh nhưng chưa bao giờ vắng mặt vì đã trót say đắm nghệ thuật dân tộc.

Cùng với thành phố, các nhóm ở huyện Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn cũng duy trì đều đặn lịch sinh hoạt. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, CLB “Sắc Chàm” từ nhiều năm nay trở thành mái nhà chung của những người yêu tiếng hát Then – đàn Tính trên địa bàn toàn tỉnh. CLB “Sắc Chàm” hiện có 61 thành viên, dù ở nhiều độ tuổi và nhiều ngành nghề khác nhau nhưng các thành viên vẫn luôn gắn kết nhau bằng tình yêu âm nhạc truyền thống.

Nghệ nhân Mã Thị Dạy (nghệ danh Bảo An), Chủ nhiệm CLB “Sắc Chàm” cho biết: “Từ khi còn nhỏ tôi đã có tình yêu đặc biệt với những điệu hát Then ngọt ngào của quê hương. Vì vậy, ở bất cứ đâu, lúc nào nếu điều kiện cho phép là tôi tập luyện hát Then và đàn Tính. Lớn lên tôi chọn lập nghiệp bằng con đường nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình”.

Sau thời gian dài hát then độc lập, hoạt động đơn lẻ, năm 2019, được sự quan tâm của Trung tâm Văn hóa tỉnh, chị Dạy đã kết nối với những người yêu Then, đứng ra thành lập CLB “Sắc Chàm”. Cho đến nay, “Sắc Chàm” là CLB có quy mô lớn nhất ở Bắc Kạn, gây được tiếng vang và đặc biệt đã bước đầu nâng tầm lên hoạt động chuyên nghiệp. Nhiều thành viên CLB tham gia biểu diễn phục vụ đoàn khách du lịch góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Bắc Kạn.

Với mong ước bảo tồn đi đôi với phát huy, Ban chủ nhiệm CLB “Sắc Chàm” còn tìm đến những nghệ nhân gạo cội, những nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc để học thêm những điệu Then cổ, những bài Then mới và trau dồi vốn văn hóa Tày - Nùng. CLB “Sắc Chàm” đã tham gia truyền dạy cho hơn 300 học viên trong toàn tỉnh, đồng thời kết hợp cùng các dự án do tỉnh tổ chức truyền dạy cho gần 500 người hầu hết là thanh, thiếu niên địa phương.

“Có thêm những “nghệ nhân nhí” biết và đam mê hát Then, đánh đàn Tính là thêm nhân tố gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đó là niềm vui, là động lực giúp Ban chủ nhiệm CLB cống hiến để tiếng Then vang xa”, nghệ nhân Mã Thị Dạy chia sẻ.

Ông Lâm Ngọc Du, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn cho biết: Câu lạc bộ “Sắc Chàm” từ ngày thành lập đã góp phần tích cực lan tỏa loại hình âm nhạc dân gian truyền thống trong cộng đồng. Từ các hoạt động của CLB “Sắc Chàm”, việc lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian về hát Then, đàn Tính ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ bảo tồn Then, trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với quốc tế, những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh khi được phát huy sẽ tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn./.