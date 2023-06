Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu của Báo Bắc Kạn

BBK - Cách mạng 4.0 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số báo chí diễn ra nhanh và mạnh. So với các cơ quan báo Đảng địa phương khác trong cả nước, công cuộc chuyển đổi số của Báo Bắc Kạn diễn ra khá chậm do những nguyên nhân khách quan, chủ quan. Tuy nhiên đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2005 Trang thông tin điện tử Báo Bắc Kạn ra đời, chính thức hòa mình vào dòng chảy thông tin trên môi trường internet. Sau 18 năm, từ một trang thông tin điện tử đơn giản với lượng bạn đọc khiêm tốn, đến nay, ấn phẩm điện tử của Báo Bắc Kạn đã phát triển trở thành một trong những địa chỉ báo điện tử uy tín trong làng báo của tỉnh, của khu vực và toàn quốc.

Để có được kết quả đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Bắc Kạn đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo. Từ mô hình xuất bản với công nghệ hạn chế, quy trình tác nghiệp cồng kềnh, chưa khép kín. Đến nay các nghiệp vụ làm báo đã được xử lý cơ bản liên thông, tuần hoàn ngay trong cùng một hệ thống CMS. Với việc tận dụng các lợi thế của công nghệ 4.0, Báo Bắc Kạn đã đưa vào áp dụng nhiều công nghệ hiện đại giúp quá trình sáng tạo nội dung và trình bày nội dung diễn ra một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian và công sức.

Định hướng chuyển đổi số trong cơ quan báo chí Một là quản trị nội bộ với những hoạt động hằng ngày, văn bản, giấy tờ giao việc, quản trị nhân sự… Hai là chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý phổ biến và lưu trữ nội dung.

Công nghệ số bùng nổ, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu mà không một tòa soạn báo chí nào có thể đứng ngoài cuộc. Khó khăn nhất đối với Báo Bắc Kạn trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số là yếu tố con người- từ những người quen với phong cách làm việc truyền thống là báo in, báo điện tử phải chuyển đổi tư duy, cách làm, sang phong cách làm báo hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng.

Nhận thấy những khó khăn đó, thời gian qua Ban Biên tập Báo Bắc Kạn đã cử nhiều lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tham quan, học tập kinh nghiệm từ các báo bạn... Nhờ đó đã giúp Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để thay đổi mô hình xuất bản, cho tới cách thức tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên...

Đến nay chất lượng 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử tiếp tục được nâng cao. Các nền tảng mạng xã hội Fanpage, Zalo phát triển thành những "cánh tay nối dài" của tờ báo, đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời, liên tục tới độc giả. Cùng với đó, các sản phẩm báo chí đa phương tiện được gia tăng, nâng cao chất lượng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của báo từng bước được nâng cao...

Một trong những lợi ích quan trọng của chuyển đổi số đối với báo chí là khả năng tăng cường tiếp cận và tương tác với độc giả. Từ trang báo đến các nền tảng mạng xã hội với các tính năng bình luận, chia sẻ, giúp tòa soạn và độc giả gần nhau hơn, qua đó xây dựng nên những tệp bạn đọc quan tâm, gắn bó với Báo Bắc Kạn; đồng thời từ những phản hồi của độc giả đã giúp tòa soạn cải thiện chất lượng bài viết, có thêm đề tài, góc nhìn mới...

Nếu như trước đây, báo chí đơn giản chỉ là nội dung thì nay cách tiếp cận đã hoàn toàn khác biệt. Các bài viết trên Báo Bắc Kạn được trình bày đa phương tiện với sự kết hợp của nội dung, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa tương tác tạo thành các siêu sản phẩm đa phương tiện như: Emagazine, Multimedia, Infographics, tin trực tiếp... Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Báo Bắc Kạn điện tử đăng tải hơn 1.500 tin, bài, trong đó có hơn 40 video, 60 tác phẩm đa phương tiện, giúp truyền tải thông tin một cách trực quan, lôi cuốn.

Tận dụng ưu thế công nghệ từ cuộc cách mạng 4.0, Báo Bắc Kạn đã ứng dụng nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho quá trình sản xuất tin, bài, đặc biệt là các tin, bài đa phương tiện. Trước đây để thiết kế một sản phẩm báo chí đa phương tiện như Emagazine, Infographics... phóng viên, kỹ thuật viên phải sử dụng thành thạo các phần mềm như Adobe Indesign, Photoshop... Song hiện nay, với sự hỗ trợ của công cụ thiết kế đồ họa trực tuyến Canva đã giúp quá trình sáng tạo các sản phẩm nhanh và bắt mắt hơn; sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (Voice AI) để xuất bản tin, bài... thay vì phải sử dụng phát thanh viên...

Nếu như ấn phẩm báo điện tử phát triển theo hướng báo chí đa phương tiện - đa nền tảng thì ấn phẩm báo in Báo Bắc Kạn được phát triển theo hướng chuyên sâu, báo chí dữ liệu với nhiều đổi mới. Ngoài làm mới vấn đề đã đăng trên báo điện tử, tòa soạn chú trọng sản xuất các bài dài kỳ, chuyên sâu về các ngành, lĩnh vực, địa phương; thường xuyên đổi mới cách trình bày theo hướng tăng hình ảnh, giảm dung lượng nội dung bài viết; đẩy file đọc báo in trên báo điện tử, mở ra phương thức tiếp cận nhanh chóng, hiện đại thay vì chờ đợi báo phát hành...

Thực hiện mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số theo Quyết định 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Báo Bắc Kạn đang nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình tòa soạn All in one CMS, tích hợp 100% phần mềm quản lý hồ sơ văn bản, nhân sự, tài sản thiết bị và tài chính công; quản trị nội dung tòa soạn hội tụ. Sau khi hoàn thành toàn bộ hoạt động của tòa soạn từ quản trị, tác nghiệp, phân phối thông tin... sẽ được xử lí "một chạm", tuần hoàn ngay trong cùng một hệ thống.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Bắc Kạn thời gian qua đã khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh. Mặc dù con đường chuyển đổi số của tòa soạn còn nhiều khó khăn, trở ngại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ kỹ thuật, về nguồn lực xây dựng tòa soạn hội tụ... Tuy nhiên với sự đồng lòng, quyết tâm, Báo Bắc Kạn luôn xác định rõ được tôn chỉ, mục đích của mình trong quá trình chuyển đổi số: Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, tiếng nói của Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn; tờ báo số, sản phẩm báo chí số nhưng nội dung phải luôn mang đậm tính nhân văn và có sứ mệnh lan truyền sự tử tế, truyền cảm hứng tích cực. Đó chính là tính chuyên nghiệp và nhân văn của báo chí cách mạng nói chung, Báo Bắc Kạn nói riêng./.