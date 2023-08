Chuyển diện tích đất rừng, tạo mặt bằng cho các dự án

Theo đó Nghị quyết đã phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 08 công trình, dự án bổ sung năm 2023 với tổng diện tích 24,719 ha, đối tượng là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất và rừng trồng ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, không có rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

Diện tích đất chuyển đổi này chủ yếu phục vụ cho các dự án xây dựng, sửa chữa cải tạo các công trình giao thông, trường học, sân vận động như: Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng kè ta luy âm QL.3B; sửa chữa, cải tạo điểm mất an toàn giao thông thuộc Quốc lộ.3C; QL.279. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm; Trường Tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn. 01 dự án kinh tế do doanh nghiệp đầu tư đó là thủy điện Khuổi Thốc, xã Đôn Phong (Bạch Thông).

Trong số các dự án thì diện tích đất rừng đề nghị chuyển đổi không lớn, duy chỉ có Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ có diện tích đất chuyển đổi lớn nhất (20ha) tại phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. Việc xây dựng sân vận động tỉnh quy mô 8.000 chỗ ngồi và các hạng mục phụ trợ nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, đào tạo tài năng thể thao, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; tổ chức các giải thi đấu thể thao của tỉnh, khu vực và toàn quốc; tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố, góp phần đưa thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị loại II trong tương lai. Dự kiến sẽ khởi công trong quý III năm 2023.

Trường Tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn có diện tích nhỏ, nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất dạy và học của nhà trường tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên được học tập và làm việc trong điều kiện thuận lợi, dự án sẽ đầu tư với quy mô xây dựng mới lớp học nhà 03 tầng; khối phòng học bộ môn, phòng bán trú, bếp ăn bán trú… góp phần tạo điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động dạy và học thuận lợi. Đáp ứng sự mong mỏi của người dân nơi đây.

Việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng của 24,719ha rừng trồng để tạo mặt bằng phục vụ triển khai các dự án bổ sung năm 2023 được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp. Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của các công trình, dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các công trình khi được đầu tư xây dựng sẽ góp phần củng cố, tăng cường về giao thông, thủy điện, giáo dục và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và tác động môi trường. Trên quan điểm nhất quán không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế đơn thuần, đều xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của địa phương./.