Chương trình tình nguyện "Vì vùng cao yêu thương" tại Pác Nặm

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK - Ngày 27/01, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Chương trình tình nguyện "Vì vùng cao yêu thương" Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã An Thắng (Pác Nặm).