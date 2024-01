Chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2024 tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK - Ngày 19/01, tại xã Kim Hỷ (Na Rì), Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh đoàn Bắc Kạn và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2024.