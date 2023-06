Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy

Tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm về ma túy, quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm về ma túy được chú trọng đẩy mạnh ở địa bàn cơ sở.

Nhờ đó, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy được nâng lên, chung tay cùng lực lượng chức năng từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những năm qua đã chú trọng tuyên truyền pháp luật, chủ trương về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Trong đó, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền được 15 hội nghị về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy với hơn 1.600 lượt người tham dự; phát 1.790 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS ở khu dân cư.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, tuyên truyền phòng, chống ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để đồng bào không bị kẻ xấu lợi dụng tham gia buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy...

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được lực lượng chức năng tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Công an toàn tỉnh thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Cơ quan chức năng thực hiện lập danh sách những người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện để áp dụng các biện pháp quản lý, đưa đi cai nghiện.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 102 vụ, 114 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 1.860g heroin; 5,95g ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Khởi tố 101 vụ, 107 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 90 vụ, 99 bị can. Xử phạt vi phạm hành chính 38 vụ, 42 trường hợp.

Công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy; đẩy mạnh các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng; quyết liệt đấu tranh, phát hiện và xử lý các tội phạm về ma túy. Đặc biệt là phát huy vai trò của cấp xã, phường mà nòng cốt là lực lượng Công an xã trong công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở./.