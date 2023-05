Chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chúng tôi có mặt tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh vào một ngày cuối tháng 5. Trong khuôn viên sạch sẽ, phong quang là các khu nhà ở, sân vui chơi, phòng thư viện, phòng ăn được sắp xếp ngăn nắp. Đây là “mái ấm” hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 36 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Đinh Thị Quế, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Giáo dục tư vấn, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh cho hay: Trong số trẻ đang được chăm sóc và quản lý tại đơn vị có 18 trẻ dưới 4 tuổi (đa số là trẻ bị bỏ rơi), 08 trẻ từ 4 đến 16 tuổi, 05 cháu trên 16 tuổi đang học văn hóa và học nghề, 03 trẻ là nạn nhân của mua bán trẻ em, 02 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Tất cả các cháu ở đây đều có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều cháu còn bị khuyết tật bẩm sinh, sức khỏe yếu, còi cọc, suy dinh dưỡng; có những trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, chỉ có thể nằm một chỗ.

Được tiếp nhận về Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, các cháu được chăm sóc tốt, hưởng các chế độ chính sách đầy đủ theo quy định. Khi lên bậc tiểu học, trẻ được nhân viên đưa đón đi học; lên bậc THCS các cháu được trang bị xe đạp để tự đến trường. Các giáo viên của Cơ sở thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường trong việc phối hợp giáo dục trẻ thiệt thòi.

Hằng năm, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức cho trẻ nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội đọc sách; đi dã ngoại, tham quan trải nghiệm; phối hợp thực hiện công trình “Thư viện xanh”; tổ chức Tết Trung thu; đưa trẻ bị khuyết tật đi khám, chữa bệnh; tổ chức Lễ trưởng thành cho các cháu hết thời gian nuôi dưỡng tại Cơ sở; tổ chức lao động tăng gia trồng rau xanh và vui chơi thể thao ngoài giờ học…

Đặc biệt, ngày 10/12/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhờ vậy, đời sống của trẻ thiệt thòi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh càng được chăm lo tốt hơn…

Bên cạnh Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, nhiều ngành, tổ chức hội, đoàn thể cũng đang tích cực chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Theo bà Dương Thị Kim Chi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Gia đình, Hội LHPN tỉnh, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội triển khai đang thu được kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình này, năm 2022, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã đăng ký nhận đỡ đầu cho 137 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trong đó 02 em mồ côi cha do dịch Covid-19, 135 em mồ côi do nguyên nhân khác). Các hình thức nhận đỡ đầu là thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền, sách vở, quần áo, chăn ấm… trị giá gần 130 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh tặng 07 suất quà cho 07 trẻ mồ côi, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; trao 01 suất quà cho trẻ do tỉnh Hội nhận đỡ đầu trị giá 1 triệu đồng. Năm 2023, tổng số trẻ mồ côi được đăng ký nhận đỡ đầu là 144 cháu...

Cùng với đó, hằng năm ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận nhiều nguồn lực, chủ trì phối hợp thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp lễ, tết với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Hỗ trợ khám sàng lọc và khám, chữa bệnh miễn phí cho một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Theo số liệu năm 2022, tổng số trẻ em trên địa bàn tỉnh có 80.766 em, chiếm 27,5% dân số. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.184 em, chiếm 1,46%, trong đó có tới 1.137 em là trẻ mồ côi (64 em mồ côi cả cha và mẹ, sống với người thân thích); trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có 26.970 em, chiếm 33,39% tổng số trẻ em.

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho trẻ em, tỉnh đề ra mục tiêu đảm bảo trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, chăm sóc dưới các hình thức; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống còn dưới 1,2%. Triển khai nhiệm vụ này, các cấp, ngành, địa phương đang phối hợp chặt chẽ để trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền bình đẳng, được chăm sóc về vật chất và tinh thần…

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nguồn kinh phí dành cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp còn hạn hẹp so với nhu cầu thực tiễn. Số lượng trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu còn ít (144/888 trẻ). Vì vậy, công tác này rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt là việc huy động xã hội hóa, lồng ghép các chương trình, dự án để có thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Qua đó ngày càng lan tỏa sự quan tâm, tình yêu thương, giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển về mọi mặt./.