Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường

BBK - Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thì công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đóng vai trò quan trọng, trong đó có học sinh, sinh viên. Vì thế, nhiệm vụ này luôn được Bộ CHQS tỉnh, các địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện.

Đối với một số học sinh, Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học khá khô khan và khó tiếp thu. Nhận biết điều này, từ năm học 2021 – 2022 đến nay, khi có bài dạy về truyền thống lịch sử địa phương, giáo viên bộ môn của Trường THPT Phủ Thông (Bạch Thông) kết cấu tiết học theo phương pháp mới. Thay vì giảng dạy trên bục giảng, giáo viên cùng các em học sinh được hòa mình trong không gian lịch sử đầy tự hào của địa phương tại Khu di tích lịch sử Đồn Phủ Thông. Điều này cho thấy sự hứng thú và hiệu quả của tiết học đối với học sinh trong một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giúp nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giáo dục lòng yêu nước cho toàn dân, nhất là cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng địa phương.

Nội dung giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên cũng được chú trọng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 14 trường THPT, 01 trường cao đẳng với 31 giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh. Quá trình giảng dạy, các trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Kết quả, năm học 2022 – 2023 các trường tổ chức môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 8.403 học sinh, sinh viên và năm học 2023 – 2024 cho gần 8.800 học sinh, sinh viên với đa số đạt khá, giỏi.

Em Chu Thanh Trúc, học sinh lớp 10 chuyên Lịch sử - Địa lý, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cho biết: Kiến thức từ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh giúp em hiểu biết hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc, của Quân đội và trách nhiệm của bản thân với đất nước.

Vào dịp hè, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Học kỳ quân đội cho 65 học sinh tham gia. Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích được phụ huynh và xã hội đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Năm qua, việc tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, trong đó có đối tượng là học sinh, sinh viên giúp tỉnh làm tốt việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác này sẽ tiếp tục được Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, trường học thực hiện tốt hơn trong năm 2024, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.