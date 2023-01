Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm, động viên các đơn vị trực Tết

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong năm qua, đồng chí Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời nắm tình hình đời sống, hoạt động chăm lo Tết và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, bình an đến cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao một cách kịp thời, nhất là chủ động trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Điện lực thành phố Bắc Kạn, lãnh đạo đơn vị báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về các phương án đảm bảo cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân trong dịp Tết này, cùng với đó tổ chức rà soát hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại; phân công trực đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện trực 24/24h trong các ngày Tết, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chúc mừng kết quả đạt được của Điện lực thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục vận hành tốt hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng đủ, an toàn, chủ động phương án khi có sự cố bất ngờ xảy ra, phục vụ tốt hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Trước mắt, cần chủ động kế hoạch, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ Nhân dân đón Tết; đồng thời quan tâm đến đời sống và đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Bắc Kạn một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.