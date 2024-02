Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc với huyện Chợ Đồn

BBK - Sáng 27/02, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đến nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 tại huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo của huyện, tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông. Đến thời điểm hiện tại, công tác sản xuất vụ xuân 2024 được các địa phương khẩn trương thực hiện; toàn huyện trồng rừng được 200ha/500ha; giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02/2024 ước đạt trên 71,6 tỷ đồng, bằng 98,14% so với cùng kỳ năm trước; giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đạt 9%; thu ngân sách đạt 6% kế hoạch giao.

Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt; lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được triển khai theo kế hoạch, các chế độ, chính sách của các đối tượng được thực hiện đúng quy định. Toàn huyện đã chuyển, tặng 3.501 suất quà cho các đối tượng người có công, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em cô đơn không nơi nương tựa với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Công tác quốc phòng, an ninh duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, tiết kiệm giao quân đủ 100% chỉ tiêu…

Thực hiện các chương trình MTQG, ngay từ đầu năm 2024, huyện đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 03 Chương trình MTQG, gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng nguồn vốn giao là 73.977 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn vốn giao 10.595 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn giao 48.914 triệu đồng.

Huyện Chợ Đồn kiến nghị cần sớm ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để triển khai thực hiện; xem xét quy trình thực hiện đối với việc quản lý khoáng sản trong diện tích công trình Nâng cấp, cải tạo bãi tập dân quân xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng phối hợp giải quyết dứt điểm việc khắc phục sạt lở, bồi lấp suối Khau Củm và vùi lấp đất nông nghiệp của người dân thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái để Nhân dân được yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp, làm rõ một số vấn đề kiến nghị của huyện, đồng thời tiếp thu đầy đủ các nội dung vượt quá thẩm quyền để chuyển tới các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, huyện Chợ Đồn cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo và có giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao; triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; có các chính sách thu hút các dự án ngoài ngân sách; quan tâm hỗ trợ các dự án công nghiệp trên địa bàn; chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả các chương trình MTQG; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, sử dụng rừng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ Nhân dân.../.