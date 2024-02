Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư khen lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn

BBK - Ngày 31/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Kạn về thành tích xuất sắc trong việc tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Trong 40 ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, chủ động nắm tình hình địa bàn, diễn biến của các loại tội phạm; mở các đợt tấn công, trấn áp và lập được nhiều thành tích, chiến công nổi bật. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu hồi nhiều vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; điều tra, khám phá nhiều vụ phạm tội về trật tự xã hội, có những vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng... Đặc biệt, khám phá thành công 02 chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh; triệt xóa tụ điểm cho vay lãi nặng, tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

Kết quả những ngày đầu ra quân đợt cao điểm của lực lượng Công an toàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình gửi lời chúc Tết tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn./.