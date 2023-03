Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chúc mừng, động viên nữ đạo diễn phim Việt Nam đầu tiên lọt Top 15 đề cử Oscar 2023

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chúc mừng sự thành công của nữ đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm và bộ phim "Những đứa trẻ trong sương", đồng thời bày tỏ: Với tài năng, nỗ lực và sự thành công của mình, hy vọng Lệ Diễm sẽ tiếp tục chia sẻ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh về con đường dẫn đến thành công, nỗ lực vươn lên chinh phục ước mơ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm tiếp tục tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Kạn, khai thác những chủ đề, câu chuyện thực tế tại địa phương đưa vào những dự án sắp tới...

Tại buổi gặp mặt, nữ đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm đã chia sẻ về quá trình sản xuất và đưa bộ phim “Những đứa trẻ trong sương” vươn ra quốc tế, cũng như những dự định, dự án đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm (sinh năm 1991 ở xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn) tốt nghiệp khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bộ phim "Những đứa trẻ trong sương" (tựa tiếng Anh: Children of the Mist) của Hà Lệ Diễm đã giành được 35 giải thưởng tại hơn 100 liên hoan phim trên thế giới và chiếu rạp tại Mỹ, Hà Lan, Singapore... Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn 15 phim đề cử tranh giải Oscar lần thứ 95 năm 2023 - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức, hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc

Bộ phim "Những đứa trẻ trong sương" sẽ được chiếu và bán vé tại Rạp BHD Star The Garden (Hà Nội) trong các ngày 14-16/3 và 22-23/3./.