Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong khuôn khổ chương trình chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, chiều 04/12, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyển lời thăm hỏi thân tình đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã kề vai sát cánh với Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và ủng hộ, giúp đỡ trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, người đồng chí, người bạn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần thứ 48 (02/12/1975 - 02/12/2023) và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được, vượt qua những khó khăn tạm thời; an ninh và ổn định chính trị được giữ vững; kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá; đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, nỗ lực của doanh nghiệp và người dân Lào anh em, đất nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thoả thuận cấp cao, chuẩn bị tốt các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao và Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian gần đây, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh thời gian tới hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này biến chuyển về chất, xứng tầm với quan hệ chính trị; có cơ chế chính sách phù hợp đẩy mạnh thương mại, đầu tư giữa hai nước nhằm kết nối hai nền kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Lào; trong đó ưu tiên những lĩnh vực như năng lượng, kết nối giao thông, khoáng sản.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2024; qua đó, tăng cường vai trò, vị thế của Lào ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được gặp những người đồng chí anh em, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào lời thăm hỏi thân tình và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn trong việc vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, “có một không hai” Việt Nam - Lào và mong các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào nhân dịp Quốc khánh lần thứ 48 và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong những năm vừa qua, trong đó có những đóng góp vô cùng quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển độc lập, tự chủ, phồn vinh, nhân dân Lào anh em ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm; gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; ôn lại những kỷ niệm trước đây và nhấn mạnh tình cảm gắn bó, thân thiết với Việt Nam vẫn luôn sâu đậm, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Các đồng chí nguyên lãnh đạo cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu Việt Nam dành cho Lào và đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào; đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt, gắn bó thủy chung Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào./.