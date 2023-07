Chủ động theo dõi thời tiết, bám sát thời vụ trồng rừng

Tiến độ chậm hơn so với năm trước

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, nhìn chung tiến độ trồng rừng năm nay chậm hơn so với năm trước, lý do nắng hạn kéo dài, nhiều diện tích cây mới bị chết, khô héo, ảnh hưởng kết quả trồng rừng. Thị trường tiêu thụ lâm sản không ổn định, giá thành thấp, một số cơ sở chế biến lâm sản đóng cửa nên người dân tạm dừng khai thác rừng trồng, do vậy việc tổ chức trồng lại sau khai thác chậm.

Huyện Chợ Đồn năm nay được giao trồng 600ha rừng, theo ông Vũ Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: “Nếu bằng thời điểm này năm ngoái diện tích rừng trồng mới cơ bản đạt kế hoạch thì đến bây giờ mới chỉ được 85%. Nguyên nhân chủ yếu là do nắng hạn, người dân tạm dừng trồng mới, tuy nhiên với kinh nghiệm và phong trào trồng rừng sẵn có, chỉ tiêu trồng rừng trên địa bàn sẽ sớm hoàn thành”.

Mặc dù công tác trồng rừng mới gặp nhiều khó khăn, gián đoạn vì nhiều lý do nhưng với mục tiêu hoàn thành hơn 4.000ha rừng kế hoạch giao, ngành Kiểm lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên thăm nắm tiến độ, đôn đốc các địa phương tranh thủ trồng rừng khi thời tiết thuận lợi. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng chăm sóc cây trồng mới cũng như có khuyến cáo kịp thời để tránh những thiệt hại.

Đến hết tháng 6, toàn tỉnh trồng được trên 2.955ha rừng, đạt 73% kế hoạch, trong đó rừng tập trung thực hiện được 2.355ha, rừng phân tán 600ha. Một số huyện có tỷ lệ trồng rừng đạt khá trên 80% như: Chợ Mới, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn. Các địa phương có tỷ lệ trồng rừng đạt thấp, hơn 50% tiến độ như: Na Rì, Pác Nặm, Ba Bể.

Theo dõi thời tiết để tăng hiệu quả trồng rừng

Hiện nay, thời tiết đã có những chuyển biến tích cực, không còn những ngày nắng kéo dài mà thay vào đó là những đợt mưa xen kẽ, giúp cho đất có độ ẩm, khá thuận lợi để người dân trồng cây.

Tận dụng khoảng thời gian này, nhiều hộ dân trên địa bàn đã tranh thủ trồng mới, tra dặm lại những diện tích hỏng, chết do nắng nóng. Gia đình ông Phù Chí Vĩnh ở thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ (Chợ Mới) là ví dụ điển hình, đợt nắng nóng cao điểm vào tháng 5, tháng 6 vừa qua, gia đình ông có tới 1.700 cây giống bị chết, mấy ngày gần đây có mưa trở lại nên ông đã tra dặm lại toàn bộ diện tích “Rút kinh nghiệm từ lần trước hễ có mưa là tôi mua cây giống về trồng nhưng một vài ngày thì nắng nóng quay trở lại, bây giờ phải theo dõi tin tức thời tiết của cả tuần, nếu dự báo mà mưa dài ngày thì mới lấy cây đi trồng”, ông Vĩnh chia sẻ.

Chợ Mới hiện là địa phương được giao chỉ tiêu trồng rừng cao nhất tỉnh với 1.100ha, đây cũng là huyện có tốc độ trồng rừng sớm và nhanh.

Ông Hoàng Văn Hữu, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nông Hạ (Chợ Mới) cho biết: "Với địa bàn được giao quản lý tới 07 xã, phạm vi trồng rừng lớn, qua kiểm tra, thăm nắm, chúng tôi nhận thấy trong các loại cơ cấu cây giống thì có cây quế là trồng tại thời điểm nắng nóng rất dễ chết vì đặc điểm của cây là ưa bóng mát, bộ rễ sẽ khó phát triển nếu ở nhiệt độ cao. Chúng tôi đã vận động các chủ rừng sử dụng cơ cấu cây giống phù hợp, theo dõi thời tiết để việc trồng rừng đảm bảo đạt kết quả" .

Nguồn cây giống lâm nghiệp toàn tỉnh hiện còn rất dồi dào do đợt nắng nóng vừa qua số lượng cây xuất bán ra chậm. Toàn tỉnh có 58 cơ sở ươm cây giống sẵn sàng đáp ứng đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu trồng mới, bổ sung, dặm cây của bà con.

Theo kế hoạch sẽ kết thúc thời vụ trồng rừng năm nay trong tháng 8, vì vậy người dân cần tận dụng các thời điểm thích hợp, kết hợp áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả cây trồng vì nếu quá thời vụ thì cây sẽ không thể phát triển đúng với chu kỳ, lứa tuổi./.