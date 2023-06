Chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh từ ngày 27 đến 28/6/2023 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 29 đến 30/6/2023 đêm không mưa, ngày nắng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai có thể xảy ra bất thường, để chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ đã được phân công chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thường trực sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống thiên tai bất thường xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, các khu vực ngầm tràn có khả năng ngập, tắc khi có mưa lớn phải bố trí lực lượng canh gác, hỗ trợ các em học sinh khi có thiên tai xảy ra. Phối hợp với các Hội đồng thi để có phương án phòng, chống thiên tai chi tiết cho các điểm tổ chức thi nhằm chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai xảy ra trong Kỳ thi.

Bên cạnh đó, tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nắm rõ số lượng thí sinh tham gia, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để Nhân dân cùng phối hợp thực hiện./.