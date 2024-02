Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Dự Phiên họp còn có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo địa phương, các sở, ngành thành viên.

Theo báo cáo tại Phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 02 và hai tháng đầu năm 2024 nhìn chung ổn định; bà con nông dân tại các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch cây vụ đông và sản xuất vụ xuân 2024; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 305 tỷ đồng, tăng 11,86% so với cùng kỳ; giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 31/01/2024 đạt 87,2% kế hoạch.

Tình hình thị trường dịp Tết nhìn chung ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng ước đạt hơn 1.655 tỷ đồng, tăng 21,89% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 5,877 triệu USD, tăng 137,36% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách. Thị trường tiền tệ trên địa bàn không có biến động.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ mồ côi, đối tượng bảo trợ xã hội được khoảng 17.215 suất quà Tết với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân...

Tại Phiên họp, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các cấp, ngành và sự nỗ lực, chủ động trong việc chăm lo, chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tiếp theo các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung ngay vào triển khai các công việc, không để dư âm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 06 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kịch bản tăng trưởng, Kế hoạch đầu tư công, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn dự phòng ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình MTQG; triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy phát triển cả 03 khu vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp – xây dựng, du lịch – dịch vụ; tăng cường thu hút, hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư sớm hoàn thành, đưa các dự án vào hoạt động; thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, triển khai các chính sách xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.../.