Chợ Đồn trang hoàng đường phố chào đón năm mới

Tới thị trấn Bằng Lũng, trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Chợ Đồn thời điểm này, đường phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, những dải cờ đuôi nheo đã được thay mới, giăng mắc tại các tuyến trục đường chính. Ông Lưu Ngọc Chín, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Đồn cho biết: "Năm nay, huyện tiếp tục giao cho đơn vị thực hiện chỉnh trang đường phố mừng Đảng, mừng Xuân. Chúng tôi đã tiến hành treo mới 230 dây cờ đuôi nheo trên trục đường chính, trang trí lại khẩu hiệu tại trụ sở UBND huyện, sửa chữa 10 bộ đèn led, vệ sinh biển đèn, thay mới một số hạng mục...".

25 thôn, tổ dân phố thuộc UBND thị trấn Bằng Lũng đã tuyên truyền, vận động các khu dân cư chủ động trang trí nhà cửa, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, nhà họp thôn, khu phố, bằng các hình thức như treo cờ dây, đèn lồng, đèn led. Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các băng rôn, khẩu hiệu, áp phích đã hết thời hạn hoặc bị hư hỏng gây mất mỹ quan... Nhắc nhở các hộ kinh doanh dỡ bỏ hoặc thay mới những biển hiệu, biển quảng cáo cũ, hỏng, không đảm bảo mỹ quan. Vận động đoàn viên, thanh niên vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại tổ 1 và tổ 12.

Cũng trong những ngày cuối năm, huyện Chợ Đồn đã gấp rút tiến hành cải tạo một số đoạn đường nội thị, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo hành lang an toàn giao thông. Đến thời điểm này, các hạng mục cơ bản hoàn tất, góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, cải thiện mỹ quan đô thị.

Chỉnh trang đường phố là hoạt động thường xuyên, nhất là dịp Tết đến, Xuân về. Vì vậy, để đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang, vận động các ban ngành, đoàn thể, Nhân dân trồng cây, chăm sóc đường hoa, trang trí tại các vị trí phù hợp với cảnh quan, đúng quy định. Duy trì các công trình đèn điện thắp sáng trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư để đảm bảo an toàn, an ninh những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023./.

Thu Trang