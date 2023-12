Chợ Đồn tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia

Chạy đua với thời gian

Có mặt tại Trường Mầm non Quảng Bạch vào chiều 21/12, không khí từ cổng đến sân trường và trong lớp học đều rất tấp nập, khẩn trương. Các thày cô giáo, các bậc phụ huynh, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục xây dựng, trang trí các nhóm lớp, môi trường trong và ngoài lớp học...

Là một trong 06 trường có lộ trình đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2023, Trường mầm non Quảng Bạch đã tích cực, chủ động thực hiện các tiêu chí, thu thập tất cả các loại minh chứng, hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên; các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tích cực tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”…

Năm 2022, Trường Mầm non Quảng Bạch được quy hoạch quỹ đất và đầu tư xây dựng điểm trường chính tại thôn Khuổi Đăm với tổng diện tích hơn 2.000m2. Do nhiều nguyên nhân nên công trình chính thức khởi công vào tháng 9/2023, đến đầu tháng 12/2023 cơ bản hoàn thiện với 04 phòng học xây dựng kiên cố, 01 phòng Y tế, 01 phòng kho, 01 phòng họp và 01 phòng chờ cho giáo viên, có 01 phòng giáo dục thể chất và 01 phòng hoạt động nghệ thuật, 01 nhà bếp, 01 phòng bảo vệ, 01 nhà để xe cho giáo viên, có công trình vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các phòng chức năng…

Trang thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời nhà trường đã được cấp đủ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngay sau khi nhận lớp và đưa học sinh vào học ở phòng học mới từ ngày 04/12/2023, nhà trường đã huy động mọi nguồn lực, khẩn trương tiến hành trang trí các nhóm lớp và môi trường trong và ngoài lớp học... bởi chỉ khi tiến hành trang trí xong theo đúng quy định thì mới đáp ứng được yêu cầu khi Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá ngoài.

Quan tâm chỉ đạo từ đầu năm

Năm 2023, huyện Chợ Đồn được giao nhiệm vụ xây dựng 06 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, gồm: TH&THCS Yên Thịnh, Mầm non Quảng Bạch, Mầm non Phương Viên, Tiểu học Phương Viên, Mầm non Bằng Lãng, TH&THCS Lương Bằng.

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh giao, UBND huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong đó, huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, các trường học. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng trường chuẩn; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh tổ chức xây dựng 04 trường học trên địa bàn.

Hiện nay trong 06 trường theo kế hoạch đạt chuẩn năm 2023, đã có 01 trường là trường Mầm non Phương Viên đã đạt chuẩn theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh; đến ngày 20/3 có 03 trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, đánh giá ngoài và cơ bản đạt chuẩn mức độ I; từ 22 đến 25/12 Sở Giáo dục và Đạo tạo tiếp tục kiểm tra, đánh giá ngoài 02 trường còn lại.

Kết quả đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ là cơ sở để UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I đối với 05 trường còn lại trên địa bàn huyện Chợ Đồn./.