Chợ Đồn: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

BBK - Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Chợ Đồn đồng loạt ra quân, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Thiếu tá Đàm Văn Thượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Chợ Đồn cho biết: “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch hằng tuần, tập trung lực lượng tăng cường tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao, khu dân cư, các xã trung tâm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Luật Giao thông đường bộ, xe chở quá khổ, quá tải, nhất là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó nhằm siết chặt trật tự, kỷ cương chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn”.

Nhận định của ngành chức năng, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng uống rượu, bia gia tăng; nhiều trường hợp sau khi uống rượu, bia vẫn tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Có trường hợp còn tìm cách né tránh lực lượng chức năng để không bị phát hiện, xử lý. Để kiểm soát tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Công an huyện Chợ Đồn thường xuyên, liên tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tuần tra trên toàn tuyến, khép kín địa bàn, chú ý các khung giờ như buổi trưa, tối, khu vực tập trung các quán ăn, nhà hàng để kiểm tra, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm.

Từ đầu tháng 2 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện đã kiểm tra, phát hiện gần 70 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 36 trường hợp, tạm giữ 31 phương tiện mô tô, xe máy và 12 giấy phép lái xe. Trong đó có 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý; phạt tiền 45 triệu đồng; tạm giữ 11 xe ô tô, xe máy; tước 8 giấy phép lái xe.

Đơn vị đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền tại các trường học, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mức xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông…

Tiến hành dán tờ rơi tại các nhà hàng, quán ăn, quán hát karaoke; tuyên truyền trực tiếp tại chỗ đối với người được kiểm tra khi tham gia giao thông về các lỗi vi phạm, mức phạt. Thông qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên toàn tuyến, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền kịp thời là những giải pháp hiệu quả giảm thiểu các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rượu, bia, tiến tới hình thành văn hóa "đã uống rượu bia không lái xe", trước hết là trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân khi tham gia giao thông sẽ có chuyển biến tích cực./.