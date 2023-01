Chợ Đồn sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023

Thời gian bắn pháo hoa từ 00h00 phút đến 00h15 phút ngày 22/01 (tức ngày mồng 01 Tết Quý Mão). Kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa, UBND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập phương án tổ chức, triển khai, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm phục vụ công tác bắn pháo hoa. Trung tâm Y tế huyện bố trí xe cứu thương và 01 tổ y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Công an huyện có phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi bắn pháo hoa./.