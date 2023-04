Chợ Đồn hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

BBK - Sáng 20/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Tại Lễ phát động, ông Ma Doãn Kháng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương, tỉnh, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, cấp uỷ chi bộ các thôn/bản/tổ dân phố chủ động tích cực tham gia Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, xây dựng và triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…

Được biết, Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-BCĐ về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, trong đó ngoài tổ chức Lễ phát động, huyện tập trung triển khai chiến dịch truyền thông, tăng cường kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Sau lễ phát động, huyện tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền các nội dung hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” 2023 trên những trục đường chính của thị trấn Bằng Lũng, di chuyển đến xã Ngọc Phái và ngược lại./.