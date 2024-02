Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội toàn tỉnh, hoàn thành cập nhật và chuẩn hóa danh sách đối tượng đang hưởng chính sách, cập nhật dữ liệu đối tượng vào hệ thống phần mềm trên đường dẫn: csdlbtxh.molisa.gov.vn.

Lực lượng Công an tại địa phương phối hợp rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó làm nguồn phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đến đầu tháng 01/2024, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai việc đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản.

Số liệu thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng số đối tượng thuộc diện an sinh xã hội trên địa bàn là 20.372 người, trong đó 482 người đã có tài khoản (mong muốn chi trả qua tài khoản). Tổng số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là 179 người.

Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang đẩy mạnh thực hiện Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024.

Ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, chỉ đạo thực hiện chi trả đối với những đối tượng đã có tài khoản, đồng thời tăng cường chỉ đạo các địa phương rà soát, mở tài khoản để thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách.

Mới đây, ngày 24/01/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 569/UBND-VXNV về việc triển khai công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và trong năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chuyển gạo hỗ trợ hộ dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và lực lượng Công an tại địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng để kết nối với 3 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nguồn phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp. Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ đối tượng hưởng an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ góp phần đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng trục lợi an sinh xã hội. Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân để chi trả chính sách không sử dụng tiền mặt, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia./.