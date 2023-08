Cấp cứu thành công bệnh nhân bị bò húc thủng ruột

Đây là bệnh nhân nam, 44 tuổi trú tại xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Theo lời người nhà của bệnh nhân kể lại: Khoảng hơn 11h ngày 22/8 người bệnh đứng xem bò húc nhau, do đứng quá gần không may bị bò húc vào vùng bụng. Sau khi bị sừng bò đâm, bệnh nhân đau nhiều và chảy máu qua vết thương ở bụng, được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Lập sơ cứu.

Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm cấp cứu trong tình trạng người mệt lả, da xanh tái, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, đau bụng dữ dội, bụng co cứng nhẹ, vùng hố chậu phải có vết thương kích thước 4x6cm, có tổ chức ruột non chui ra một đoạn khoảng 60cm, đoạn ruột non có vết thương làm thủng ruột kích thước 2x1cm.

Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu bụng, theo dõi hoại tử ruột do nghẹt và được chỉ định mổ cấp cứu ngay sau đó. Kíp mổ đã thực hiện khâu vết thương thủng ruột và kéo đẩy đoạn ruột non vào trong ổ bụng, cắt lọc làm sạch vết thương thấu bụng phía ngoài, khâu vết thương 3 lớp. Sau phẫu thuật hơn 01 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, da niêm mạc hồng nhạt, không sốt, huyết áp ổn định, bụng mềm toàn bộ, ngồi dậy vận động, đi lại nhẹ nhàng quanh giường.

Qua sự việc trên cho thấy người dân cần cảnh giác, không lại gần khi trâu bò đang húc nhau để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng./.

Phương Linh