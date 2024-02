Cảnh sát giao thông Bắc Kạn tiếp sức người dân về quê đón Tết

BKO -Cùng với thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức hỗ trợ người dân về quê đón Tết Nguyên đán trên các tuyến quốc lộ.

Theo đó, tại các chốt làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đều được bố trí lồng ghép các tổ tiếp sức túc trực, hỗ trợ chỗ nghỉ chân, phát nước uống, sữa miễn phí cho người dân di chuyển trên chặng đường dài về quê ăn Tết.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền các quy tắc tham gia giao thông an toàn, nhắc nhở, động viên người dân chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Năm mới Giáp Thìn 2024 đang cận kề, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn mong rằng thông qua những món quà nhỏ hỗ trợ người dân sẽ giúp đường về quê của bà con thêm an toàn, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an vui, đầm ấm bên gia đình. Được biết, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Kạn sẽ duy trì đến trước thời khắc giao thừa của năm mới.

Nhận được sự quan tâm, tiếp sức của lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Kạn, nhiều người dân lao động khó khăn không khỏi ấm lòng trước những phần quà, những lời chúc đi đường bình an của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những chai nước mát lạnh, những tấm bánh, hộp sữa lót dạ giúp người dân đi đường đỡ được phần nào mệt mỏi, lấy lại sức để tiếp tục hành trình về quê sum vầy.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Kạn khiến nhiều người dân thực sự cảm động bởi sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng đã động viên Nhân dân cán bộ, viên chức và người lao động trên hành trình về quê đón Tết cùng gia đình./.