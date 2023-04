Cảnh giác trước tội phạm trộm cắp tài sản

Ngày 14/02/2023, anh Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại du lịch Hà Lan - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổ 8, phường Phùng Chí Kiên trình báo về việc tối ngày 13/02/2023, Văn phòng công ty bị một nam thanh niên lấy trộm chiếc máy rửa xe trị giá khoảng 2 triệu đồng. Cùng ngày, chị Hoàng Thị Liên trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên trình báo về việc kiểm tra camera an ninh phát hiện trưa ngày 13/02/2023, một nam thanh niên đột nhập nhà xưởng lấy trộm 02 máy hàn điện và 01 máy cắt với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.

Đến tối ngày 14/02/2023, chị Phạm Thị Thùy Linh, tổ 12 phường Phùng Chí Kiên, trình báo về việc cửa hàng của gia đình bị một nam thanh niên đột nhập lấy trộm chiếc máy cắt sắt trị giá hơn 3,2 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra Công an TP. Bắc Kạn đã tiến hành truy xét. Qua đó phát hiện 03 vụ việc trên đều do đối tượng Lục Văn Tân, sinh năm 1999, trú tại xóm Nặm Uốm, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng gây ra.

Trước đó, ngày 06/02/2023, anh Hoàng Minh Liêm, trú tại tổ 8A, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) trình báo bị mất trộm tiền mặt và 01 con lợn nhựa chứa tiền tiết kiệm. Quá trình xác minh, đối tượng Hà Trần Khôi, sinh ngày 08/8/1981, trú tại tổ 8A, phường Đức Xuân đã đầu thú và khai báo toàn bộ nội dung vụ việc. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 04/02/2023, thấy cửa sau nhà anh Liêm không khóa nên Khôi đã đột nhập, lấy 1,2 triệu đồng và 01 con lợn nhựa rồi tẩu thoát. Đến nhà, Khôi bổ con lợn nhựa kiểm đếm được số tiền 2.570.000 đồng, toàn bộ số tiền trộm cắp y đã đem tiêu xài cá nhân hết.

Liên tiếp trong các ngày 25, 26/3/2023, tại xã Dương Phong (Bạch Thông) và phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Sau 36 giờ truy xét, Công an phường Phùng Chí Kiên đã phối hợp xác minh, làm rõ hai vụ đều do một đối tượng gây ra. Đó là Hoàng Trung Vĩnh, sinh ngày 10/11/1988, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn). Chiều 25/3, Vĩnh đi xe máy đến địa phận thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong thì phát hiện tài sản một số hộ dân không có ai trông coi. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đột nhập và lấy đi 01 máy nổ kèm đầu nén phun của hộ anh Bàn Trường Minh, trú tại thôn Khuổi Cò. Đến khoảng 14 giờ ngày 26/03, đối tượng tiếp tục lấy trộm 04 tấm tôn kim loại của hộ ông Đoàn Thanh Loan, trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên.

Mới đây, Công an TP. Bắc Kạn vừa tiến hành trao trả chiếc xe máy bị trộm cắp cho chủ sở hữu là chị Bàn Thị Xâm, trú tại thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 26/11/2022, Hà Đức Chuẩn sinh ngày 03/9/1994, trú tại thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông bắt xe buýt từ thôn ra TP. Bắc Kạn. Sau khi xuống xe đi bộ ra đường Phặc Tràng, thuộc xã Dương Quang, phát hiện một số xe máy tại đám cưới không có người trông coi, Chuẩn đã lẻn vào dắt đi chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave, BKS 97B1-969.28, đem xuống thành phố Thái Nguyên gửi để chờ bán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Kạn đã cử tổ công tác xác minh, truy xét và buộc đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, thu giữ tang vật.

Theo đại úy Hoàng Minh Tuân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Bắc Kạn: Các vụ án xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua đều được khám phá nhanh, thu giữ được vật chứng để trả lại cho người bị hại. Tuy vậy qua đây cũng cho thấy, nhiều người dân còn lơ là trong việc quản lý tài sản, để kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Để phòng tránh, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, công trình đang xây dựng cần cử người trông coi; phương tiện cá nhân không để nơi khuất tầm mắt hoặc cắm sẵn chìa khóa; nhà xưởng cần lắp đặt camera để tăng cường an ninh…/.