Cảnh báo tình trạng xuất cảnh trái phép mong tìm "việc nhẹ, lương cao"

Về nhà đến nay đã hơn 02 tháng, nhưng trong lúc trao đổi cùng chúng tôi, vẻ mặt của L.N.T.A - sinh năm 2005, ở thôn Nà Choọng, xã Quảng Chu (Chợ Mới) vẫn chưa hết bàng hoàng xen lẫn mệt mỏi. L.N.T.A cho biết: Cuối năm 2022, qua mạng xã hội em tìm vào một hội nhóm về tìm kiếm việc làm và được tư vấn, giới thiệu là có thể đi làm việc tại Campuchia mà không cần kinh nghiệm, bằng cấp, hay hợp đồng. Chỉ cần biết sử dụng máy tính và làm việc bình thường có thể thu nhập khoảng 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh trái phép, trong quá trình làm việc em đã bị đánh đập, phải cầu cứu Công an.

Tương tự trường hợp của L.N.T.A, là trường hợp của B.L.T.N, sinh năm 2006, địa chỉ thường trú ở thôn Con Kiến, xã Quảng Chu (Chợ Mới). Với mong muốn có việc làm, có thu nhập cao, B.L.T.N. xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc với hy vọng "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, sau nhiều lần bị bạo hành về tinh thần và thể xác, B.L.T.N mới được đưa đến Trung tâm Câu lưu thuộc Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ (Campuchia). Sau đó, có sự can thiệp của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, tháng 11/2023, B.L.T.N mới được cơ quan chức năng của Campuchia bàn giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh)...

Sau khi trở về địa phương, L.N.T.A. được các hội, đoàn thể và đại diện chính quyền địa phương gặp gỡ, động viên, tư vấn về dạy nghề và tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống.

Đây là 02 công dân có địa chỉ thường trú tại huyện Chợ Mới nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung sau khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài đã may mắn trở về quê hương, về nhà một cách an toàn, bởi có trường hợp khi đi là một người khỏe mạnh, nhưng khi trở về với gia đình thì bị tàn tật hoặc chỉ là một hũ tro cốt, hoặc bị vướng vào lao lý.

Thượng tá Nông Thị Thoa, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bắc Kạn) cho biết: Các đối tượng môi giới chủ yếu sử dụng mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Wechat...) để trao đổi thông tin, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Đây phần lớn là những công dân đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt là nhóm thanh niên trẻ vừa muốn có việc làm nhàn hạ mà thu nhập cao, hứa hẹn đưa đi làm việc ở nước ngoài mà không cần hợp đồng lao động, có thể làm việc ngay mà không yêu cầu trình độ, không cần giấy tờ đi lại quốc tế... Khi thỏa thuận xong sẽ hướng dẫn công dân tự di chuyển đến các khu vực biên giới và đưa công dân xuất cảnh trái phép.

Trong thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế công dân xuất cảnh trái phép, trong đó đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân địa phương xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp; huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành tăng cường hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, định hướng thị trường lao động cho người dân địa phương.

Công an tỉnh Bắc Kạn cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng các tỉnh biên giới để kịp thời xác minh, tiếp nhận công dân địa phương bị các lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, trao trả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, hệ lụy của xuất cảnh trái phép tại các địa bàn cơ sở; đăng tải thông tin, cảnh báo về hệ lụy của xuất cảnh trái phép trên các trang thông tin điện tử, fanpage do lực lượng công an các cấp quản lý nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

Theo Thượng tá Nông Thị Thoa, người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép “việc nhẹ lương cao”. Khi có nhu cầu đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ, liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ. Nếu phát hiện hành vi tổ chức, môi giới, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh trái phép, đề nghị người dân báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật./.