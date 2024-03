Cảnh báo dông lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Hiện tại các khu vực nói trên đang có mưa rải rác, dông sét, tố lốc, gió giật mạnh, một số nơi có mưa vừa, mưa to cục bộ.

Cảnh báo trong 03 giờ tới, vùng mây nói trên sẽ tiếp tục gây ra mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trên địa bàn các huyện Chợ Đồn, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, sau đó di chuyển đến các khu vực TP. Bắc Kạn, Chợ Mới, Na Rì. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1./.