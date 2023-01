Cẩn thận khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp dịp Tết

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ năm 2018 đến đầu tháng 01/2023, Sở tiếp nhận và quản lý 16 cơ sở (có cung cấp dịch vụ phun xăm thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê).

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có nhiều cơ sở chăm sóc da, spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng… Những cơ sở chăm sóc sắc đẹp này không cần điều kiện quy định về y tế vẫn được phép hoạt động.

Hiện nay có 02/16 cơ sở trên đã ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ phun, thêu, thẩm mỹ lông mày, mí mắt, môi không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Cuối năm 2022, Đoàn kiểm tra Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra tại các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 03 cơ sở có hành vi sử dụng thuốc gây tê, các chất khác để tiêm, chích, bơm vào mũi của khách hàng làm thay đổi màu sắc da, hình dạng mũi mà chưa được cấp phép thực hiện và chưa thông báo đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ về Sở Y tế theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở, với tổng số tiền là 120 triệu đồng, trong đó 01 cơ sở bị phạt hai lỗi, đó là chưa đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và sử dụng chất can thiệp vào cơ thể người (filler) với số tiền 75 triệu đồng.

Trước những nguy cơ, tác hại, sự cố có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở không đủ điều kiện, ngày 03/01/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 20/UBND-VXNV về việc tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự chỉ đạo quản lý các dịch vụ thẩm mỹ, cơ quan chức năng tỉnh cũng khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin về cơ sở thẩm mỹ trước khi lựa chọn cơ sở làm đẹp để không xảy ra những biến chứng.

Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Vi Duy Tuyến cho biết: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao, nhiều phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, hoặc ít xâm lấn được người tiêu dùng lựa chọn để làm đẹp. Tuy nhiên, người dân nên cân nhắc, chỉ đồng ý sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại các cơ sở y tế có các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế các tai biến có thể xảy ra.

Các phẫu thuật, thủ thuật can thiệp xâm lấn như căng chỉ, cắt mí mắt, tiêm các chất filler, Botox, Messo, nâng mũi, nâng ngực,... cho khách hàng do những nhân viên không có văn bằng chuyên môn về y tế, không được đào tạo, hoặc chỉ được đào tạo qua các khóa ngắn hạn khó lường trước được những nguy cơ, tai biến có thể xảy ra bởi các kỹ thuật, thủ thuật có thể làm tổn thương những tổ chức xung quanh như mạch máu, thần kinh có thể gây chảy máu, viêm nhiễm, sưng nề, một số ít trường hợp bị mù mắt do tiêm sai vị trí khi thực hiện thủ thuật tiêm filler; đặc biệt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ không đủ điều kiện gây mê, hồi sức, cấp cứu do đó có thể có trường hợp sốc phản vệ khi sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, nhân viên không biết sơ cứu, cấp cứu dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng thậm chí dẫn đến tử vong cho khách hàng./.