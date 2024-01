Cần sớm giải quyết kiến nghị của một số hộ dân thôn Quan Nưa

BBK - Ngày 04/1/2024, Báo Bắc Kạn nhận được đơn đề nghị của ông Chu Kế Đoan, trú tại thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, phản ánh tình trạng ngập úng do mương thoát nước bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang)…

Trong đơn, ông Chu Kế Đoan nêu: Quá trình thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) đi qua đất của gia đình. Có đường mới, giúp người dân được thuận lợi rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, việc nền đường mới làm cao hơn nhiều so với nhà dân đang ở phía dưới đã gây bịt cống, tắc mương thoát nước chảy qua khu vực. “Việc nước thải không thoát được đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập úng khi mưa lũ và nghiêm trọng hơn là nước thải ngấm xuống giếng nước sạch dùng cho sinh hoạt, ô nhiễm môi trường do nước thải dưới cống bị tích tụ lâu ngày”. Gia đình ông Đoan đã có đơn kiến nghị từ ngày 02/3/2023 nhưng chưa được chính quyền và chủ đầu tư xem xét giải quyết.

Từ thực trạng này, ông Chu Kế Đoan kiến nghị chính quyền xem xét, nhanh chóng làm mương, lắp cống thoát nước để sớm ổn định cuộc sống người dân, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề và mùa mưa lũ sắp đến.

Nhận được đơn kiến nghị, Báo Bắc Kạn đã cử phóng viên đến thôn Quan Nưa, xã Dương Quang để nắm tình hình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thực địa, một đoạn tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) đi cắt ngang đường dân sinh cũ. Mặt đường cũ và nền nhà của một số hộ dân ở khu vực này có cốt thấp hơn đường mới. Đoạn cống dọc của đường cũ đã bị vùi lấp hai đầu bởi đường mới nên nước thải sinh hoạt, nước từ xưởng sản xuất hạt gỗ cùng bùn đất trôi xuống không tiêu thoát được. Các thành viên của gia đình ông Chu Kế Đoan đang dùng cuốc xẻng khơi thông thêm rãnh nước tạm mà Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh vừa chỉ đạo thực hiện trước đó vài giờ.

Ông Đoan cho biết, sau thi công đường mới, khu nhà và đất của gia đình ở trở thành vùng trũng, thường bị ngập bởi bùn đất sạt lở và nước mưa, nước thải ứ đọng. Gia đình ông kiến nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu sớm thi công rãnh thoát nước để giải quyết ngập úng, ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phóng viên tác nghiệp ở thôn Quan Nưa, ông Hoàng Sơn, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng đang có mặt. Trao đổi với phóng viên, ông Sơn cho biết: “Khu vực này thuộc gói thầu số 15, km 2+600, do Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện. Theo hồ sơ thiết kế, ta-luy âm của đoạn đường này có xây dựng rãnh thoát nước dọc dẫn ra cống. Tuy nhiên do bên thiết kế mới có bản “mộc”, chưa xuất bản vẽ được phê duyệt nên nhà thầu chưa triển khai thi công”. Qua nắm thông tin, sáng ngày 04/1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh vừa tổ chức cho máy xúc khơi rãnh tạm để tiêu thoát nước cho điểm ngập úng mà gia đình ông Chu Kế Đoan phản ánh. Tới đây, đơn vị sẽ đôn đốc bên thiết kế sớm có bản vẽ chi tiết để nhà thầu thi công nốt hạng mục cống

Cũng có mặt tại điểm cống tắc, bà Trịnh Thị Hoan, người dân thôn Quan Nưa đã mời phóng viên về nhà của bà, cách đó vài chục mét để phản ánh kiến nghị.

Tại đây, bà Hoan chỉ những vết nứt tường nhà và cho rằng do thi công tuyến đường mới gây ra. Nhà cũ có cốt nền thấp hơn cốt nền đường khoảng 2m, nước thải không có lối thoát đồng thời nước mưa tràn vào nhà. Hộ bà Hoan cho rằng gia đình thuộc diện được đền bù 2 nội dung do nhà bị hư hỏng và nhà, đất ở bị chênh cao, chênh thấp do thi công đường mới.

Theo Văn bản số 08/BQLDA-QLDAII ngày 31/5/2023 của Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh mà bà Hoan cung cấp, thì đối với các hộ ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, trong đó có hộ bà Trịnh Thị Hoan, bị ảnh hưởng do chênh cao, chênh thấp do thi công dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang), Ban đã phối hợp đo đạc, thu thập số liệu (đợt 2) để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. “Nhưng đến nay đã hết năm 2023 mà gia đình tôi vẫn không được đền bù gì, như vậy là không thỏa đáng", bà Hoan cho hay.

Tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp kết nối vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế du lịch cho tỉnh Bắc Kạn. Dự án mở mới, đi qua địa hình đồi núi phức tạp và những khu vực có dân cư sinh sống, quá trình thi công không tránh khỏi việc gây những tác động ngoài mong muốn tới đời sống và sản xuất của người dân. Do vậy tại nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri… lãnh đạo tỉnh luôn mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của người dân dọc tuyến đường. Tuy nhiên bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý ngành chức năng cần tích cực giải quyết vướng mắc phát sinh, kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân để công trình thực sự phát huy hết ý nghĩa, giúp tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Báo Bắc Kạn xin chuyển những kiến nghị của một số hộ dân thôn Quan Nưa, xã Dương Quang đến các đơn vị, ngành chức năng liên quan để xem xét, giải quyết thỏa đáng theo quy định./.