BTV Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Các đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Sau khi xem video khái quát hoạt động của Đảng bộ tỉnh và những kết quả sau 26 năm tái thành lập tỉnh Bắc Kạn; kết quả năm 2022 của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm phát biểu động viên, chia sẻ và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Báo cáo với các cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho biết: Những thành tựu của tỉnh Bắc Kạn đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh bạn, đặc biệt là từ sự nỗ lực, cố gắng vượt khó đi lên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó sự đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp to lớn, quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh; trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định năm 2022 dù nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khả quan. Tổng giá trị GRDP tăng 6,01%; GRDP bình quân đạt 46,3 triệu đồng/người, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 853 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm khoảng 2,55%.

Những kết quả đạt được là cơ bản song vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục triệt để nhất là phải đề ra các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung hoàn thiện và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (giao thông, khu, cụm công nghiệp). Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể.

Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Bảo đảm an sinh xã hội, chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, động viên, tư vấn và đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kết quả các nhiệm kỳ đại hội và thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã xây dựng và đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp năm mới Quý Mão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kính chúc các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm cùng toàn thể các đại biểu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.