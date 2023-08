Bộ Công an giao ban công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

BBK - Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và quán triệt, triển khai các thông tư mới của Bộ trưởng Bộ công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.