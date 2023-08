Bộ Công an đẩy mạnh đầu tư trụ sở làm việc cho Công an các địa phương

BBK -​ Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức giao ban công tác đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại, trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn đối với Công an 16 địa phương, trong đó có Bắc Kạn. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiện trên toàn quốc có 8.824 xã, thị trấn, trong đó có 1.699 Công an xã, thị trấn đã được giao đất; 7.126 Công an xã, thị trấn được chính quyền địa phương giới thiệu địa điểm, nhưng chưa giao đất; 23 Công an xã chưa được giới thiệu địa điểm.

Mặc dù Bộ Công an đã bố trí trên 995 tỷ đồng đầu tư nhà tiền chế làm nhà ở, trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn biên giới và xã, thị trấn khó khăn. Tuy nhiên trên toàn quốc vẫn còn 5.400 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc độc lập, chủ yếu sử dụng phòng làm việc trong UBND xã, thị trấn; hàng trăm Công an xã thị trấn, Công an xã biên giới chưa đảm bảo cơ sở làm việc.

Tại Bắc Kạn có 29/102 Công an xã, thị trấn đã có trụ sở làm việc độc lập. Còn 73 Công an xã, thị trấn đang làm việc trong trụ sở hợp khối của UBND xã, thị trấn. Tháng 6/2022, Công an tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 50 nhà tiền chế để làm nhà ở, doanh trại cho 50 Công an xã, thị trấn bước đầu tháo gỡ một phần khó khăn về nhà ở đối với lực lượng công an cơ sở.

Kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Các đơn vị khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhân dân. Đặc biệt, các địa phương được Bộ Công an, địa phương hỗ trợ kinh phí cần phối hợp với các sở, ngành thực hiện các thủ tục bàn giao đất để triển khai đấu thầu xây dựng, kịp thời giải ngân theo đúng quy định. Quá trình thực hiện tuân thủ các quy trình trong đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ lộ trình đã cam kết...

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng, ngay sau cuộc họp, Đại tá Hà Văn Tuyên đã thống nhất với các đơn vị về cách thức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị ưu tiên cho 12 xã đã được giới thiệu, cấp đất để triển khai các thủ tục xây dựng trụ sở. Phấn đấu năm 2023 sẽ có 12 đơn vị Công an xã được xây dựng trụ sở, gấp rút tiến hành các bước tiếp theo đối với các xã còn lại để bước vào năm 2024 có thể triển khai xây dựng đảm bảo lưu thông nguồn vốn, tiến độ và lộ trình đã đề ra./.