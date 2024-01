Tin liên quan Khai mạc Giao lưu “Bé kể chuyện hay” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn

Kết thúc Giao lưu “Bé kể chuyện hay”, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 52 trẻ tham gia giao lưu và trao giải cho 40 trẻ tham gia kể chuyện.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh, một số đơn vị tài trợ cũng trao thưởng cho các trẻ tham gia Giao lưu “Bé kể chuyện hay”.

Phát biểu bế mạc Giao lưu “Bé kể chuyện hay” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn năm học 2023 - 2024, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đào Thị Mai Sen cho biết: Giao lưu “Bé kể chuyện hay” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn năm học 2023 - 2024 nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Là cơ hội để trẻ được học hỏi, tự tin giao tiếp; phát hiện, tuyên dương những trẻ có năng khiếu kể chuyện; thông qua những câu chuyện, góp phần hình thành và giáo dục cho trẻ tình yêu quê hương, đất nước, con người, lòng hiếu thảo, đoàn kết, có thái độ đúng đắn với mọi người… Qua đó hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ, tạo dựng niềm tin của cha mẹ trẻ đối với giáo dục mầm non tỉnh Bắc Kạn./.