Bão tuyết hoành hành ở Ukraine

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, điều kiện thời tiết ngày càng tồi tệ đã khiến 10 người thiệt mạng ở các khu vực Odesa, Kharkiv, Mykolaiv và Kyiv. Bên cạnh đó, có 23 người bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Ngày 28/11, lực lượng cứu hộ Ukraine đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh. Bộ Nội vụ Ukraine đã cứu được gần 2.500 người, hơn 1.500 phương tiện, gồm cả xe buýt và xe cứu thương, bị mắc kẹt trong bão tuyết. Có tổng cộng 411 khu dân cư tại 11 vùng lâm vào cảnh mất điện.

Odessa là địa phương hứng thiệt hại nặng nhất do thời tiết cực đoan ở Ukraine, với 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Các trường học ở phía Nam Ukraine đã tạm thời được đóng cửa. Tại một số khu vực, tuyết rơi dày đến 2m, làm cuộc sống của người dân đảo lộn. Giới chức địa phương cho biết đã giải cứu khoảng 1.600 người bị mắc kẹt do tuyết rơi dày. Trước đó, Thị trưởng thành phố Odesa đã yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, đồng thời thông báo nguồn cung nước sạch buộc phải tạm dừng do mất điện.

Ngày 27/11, giới chức Ukraine cho biết một trận bão tuyết mạnh "càn quét" khắp nước này đã khiến hơn 2.000 hộ gia đình tại 16 khu vực bị mất điện, hơn 10 tuyến đường giao thông bị đình trệ. Theo Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine, hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đã được huy động để dọn tuyết. Trong khi đó, DTEK - nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất nước này - thông báo đã khôi phục dịch vụ điện cho gần 250 hộ gia đình.

Theo số liệu chính thức, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ukraine đã giảm xuống dưới 0 độ C với sức gió lên tới 72km/giờ./.