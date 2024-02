Bảo đảm hệ thống xuồng máy phục vụ khách du lịch trên hồ Ba Bể

Theo đó, các chủ xuồng đã chủ động tập kết xuồng máy về bến bờ Bắc để thực hiện việc đăng kiểm xuồng. Ban quản lý Khu du lịch Ba Bể đã tổ chức tuyên truyền, phân công cán bộ hướng dẫn các bước đăng kiểm theo đúng trình tự. Trong đó, tất cả các phương tiện vận tải thủy nội địa (xuồng máy) đều phải bảo đảm một số chi tiết kỹ thuật theo thiết kế mẫu để đảm bảo an toàn như: Vách ngăn nước, lắp đèn, còi báo hiệu, phải có mái che, ghế ngồi, áo phao cho du khách theo đúng quy định.

Là một trong những chủ xuồng máy đã thực hiện vận chuyển khách hàng chục năm nay, ông Hoàng Văn Lệ, thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu cho biết: Việc thực hiện đăng kiểm xuồng là rất cần thiết, khi cơ quan chức năng kiểm tra thấy có thiếu sót về kỹ thuật hoặc một số thiết bị lắp trên xuồng xuống cấp, chất lượng kém thì sẽ nhắc nhở để từ đó chủ xuồng chủ động sửa chữa, thay thế nhằm bảo đảm an toàn cho cả lái xuồng và khách du lịch trong quá trình vận chuyển khách, tránh xảy ra những việc đáng tiếc.

Tương tự, ông Đồng Văn Hoán, Chủ một xuồng máy, thôn Pác Ngòi cho biết: "Tôi và các chủ xuồng ở đây thường xuyên được cấp có thẩm quyền hướng dẫn và tuyên truyền nên chủ động kiểm tra thường xuyên các thiết bị sau khi hoạt động vận chuyển khách. Đặc biệt để tránh mất thời gian của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi đã chủ động sửa chữa, thay thế các phương tiện kém chất lượng nhằm bảo đảm khi đăng kiểm phải có đủ các loại đèn báo, đèn mỏ neo, áo phao… hiện tại xuồng máy của gia đình tôi đã hoàn tất các thủ tục đăng kiểm".

Hiện nay, mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên hồ Ba Bể khai thác với chiều dài trung bình theo tuyến khoảng trên 20km qua sông Năng (đoạn Chợ Rã - hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng), với số lượng xuồng của các thôn thuộc 2 xã Khang Ninh và Nam Mẫu có gần 180 xuồng trong đó có 155 xuồng hoạt động theo Ban Quản lý Khu du lịch hồ Ba Bể. Nhằm đảm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và chất lượng các xuồng vận tải lưu thông chở khách tại hồ Ba Bể. Ban Quản lý Khu du lịch hồ Ba Bể đã phối hợp với Cục Đăng kiểm số 1 kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (đăng kiểm) và bảo vệ môi trường trong thời hạn sáu tháng cho các xuồng máy. Đồng thời, phối hợp với công an kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các phương tiện xuồng máy hoạt động không đăng ký, đăng kiểm, không đủ phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định.

Theo dự báo, lượng khách đến với hồ Ba Bể vào Tết Nguyên đán Giáp Thìn và dịp tổ chức Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể sẽ tăng mạnh, do đó với việc triển khai công tác đăng kiểm sớm, kiểm soát chặt chẽ việc quản lý vận chuyển hành khách tại khu du lịch hồ Ba Bể sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, góp phần cho du khách đến với hồ Ba Bể thêm phần yên tâm, hấp dẫn, kích cầu cho ngành du lịch huyện Ba Bể./.