Báo chí Quảng Ninh long trọng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, đài PTTH tỉnh, thành phố trong cả nước…

Diễn văn tại buổi lễ, do đồng chí Mai Vũ Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Cuối năm 1928, nhóm đảng viên thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ Hải Phòng, Thái Bình ra Cẩm Phả, Cửa Ông thành lập Chi bộ trực thuộc Thành uỷ Hải Phòng, do đồng chí Đặng Châu Tuệ làm Bí thư. Đây là chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên ở Quảng Ninh. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã quyết định tổ chức xuất bản một tờ báo lấy tên là Báo Than để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân. Ngay từ những số đầu tiên, Báo Than thật sự trở thành người bạn tin cậy, được đông đảo công nhân Vùng mỏ bí mật chuyền tay nhau đọc.

Báo Than đã gắn liền với các bước trưởng thành của Vùng mỏ kiên cường. Trong lịch sử báo chí cách mạng, Báo Than là tờ Báo Đảng địa phương đầu tiên của Việt Nam, là tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay.

Ngày 30/10/1963, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa II nhất trí thông qua Nghị quyết "Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới" lấy tên là tỉnh Quảng Ninh. Ngày 31/12/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ra Nghị quyết số 03-NQ/TU đổi tên tờ báo Vùng mỏ - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam khu Hồng Quảng thành Báo Quảng Ninh - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 02/01/1964, số báo Quảng Ninh đầu tiên đã ra mắt bạn đọc. Từ số ra đầu tiên, đến nay báo in Quảng Ninh đã tròn 60 năm phát hành. Trải qua nhiều khó khăn và thực tiễn gần 40 năm đổi mới, Báo in Quảng Ninh không ngừng phát triển, xứng đáng là ấn phẩm chủ lực xứng đáng kế tục và phát huy truyền thống báo chí cách mạng của Miền mỏ bất khuất.

Không chỉ là địa phương sớm ra đời báo chí cách mạng với tờ Báo Than, truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời thuộc hàng sớm nhất cũng là chương trình truyền hình màu đầu tiên ở phía Bắc, chỉ sau Truyền hình Việt Nam. Đúng 19h ngày 2/9/1983, nhạc hiệu Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam vang lên trên Đất mỏ, ghi dấu ấn đầu tiên vào trang vàng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, khi truyền hình Quảng Ninh chính thức phát sóng.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, ngày 01/01/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Biên tập, Cổng thông tin điện tử tổng hợp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đây là cơ quan báo chí cấp tỉnh hợp nhất hoạt động theo mô hình "tòa soạn hội tụ” đầu tiên trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia.

Với mô hình “Tòa soạn hội tụ”, Trung tâm hiện đang duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, gồm: 2 kênh truyền hình (QTV1, QTV3), 2 kênh phát thanh (QNR1, QNR2), Báo in Quảng Ninh hằng ngày, Báo Quảng Ninh cuối tuần, Báo Hạ Long, Đặc san Hoa Sen, Báo Quảng Ninh điện tử, App Quảng Ninh Media, kênh youtube - Quảng Ninh TV, Fanpage - QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7, kênh Tiktok, Zalo và vận hành trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tại buổi lễ, đại biểu đại diện cán bộ Báo Quảng Ninh qua các thời kỳ đã xúc động ôn lại truyền thống, tự hào trước tầm nhìn và sự phát triển của báo chí Quảng Ninh hôm nay; tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trước xu thế đổi mới không ngừng của báo chí thời hiện nay, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nói riêng, báo chí cả nước nói chung cần chuẩn bị tâm thế, học hỏi không ngừng để vươn lên, giữ vững vai trò vị thế của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận truyền thông. Chúc đội ngũ cán bộ, người làm báo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sáng tạo, đoàn kết, giành được nhiều kết quả mới trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh mong muốn Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; hoàn thiện mô hình hoạt động. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định quan tâm, đầu tư xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh thành tập đoàn truyền thông mạnh. Đây là điều kiện quan trọng để Trung tâm tiếp tục phát triển vững chắc, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, song hành vững chắc với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh./.