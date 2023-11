Báo Bắc Kạn trong hành trình chuyển đổi số

Cách đây 18 năm, năm 2005 Báo Bắc Kạn đã thành lập Phòng Báo điện tử và ra mắt trang Thông tin điện tử Báo Bắc Kạn tại địa chỉ http://baobackan.org.vn, sớm hơn cả một số đơn vị Báo đảng địa phương miền xuôi. Từ mốc sự kiện này, Báo Bắc Kạn từng bước thực hiện chuyển đổi số báo chí, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thời kỳ mới tái lập tỉnh (1997), công nghệ chế bản làm báo của Báo Bắc Kạn khá vất vả. Bản thảo tác phẩm báo chí và việc sắp trang đều phải viết tay, sau đó đánh máy và gửi xuống tỉnh Thái Nguyên để chế bản. Chiếc máy chữ là công cụ quen thuộc với Thư ký - Tòa soạn trong những năm đầu gian khó. Vượt lên nhiều thiếu thốn và trở ngại, tập thể Ban biên tập và tòa soạn đã ra mắt được tờ Báo đúng dịp mít-tinh tái lập tỉnh. Đầu những năm 2000, cơ quan bắt đầu được trang bị những chiếc máy tính để bàn cho bộ phận trọng yếu là Thư ký - Tòa soạn, sau đó đến các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Báo Bắc Kạn điện tử.

Trong quá trình tác nghiệp, cơ quan trang bị những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên, sử dụng công nghệ thẻ nhớ CF. Cán bộ, phóng viên cũng từng bước chia tay với những chiếc máy ảnh chụp phim, dần tự trang bị máy ảnh kỹ thuật số; sử dụng điện thoại thông minh để ghi âm phục vụ tác nghiệp. Các camera kỹ thuật số loại MD đầu tiên được trang bị cùng với sự ra đời của trang báo điện tử được coi là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hiện diện của Báo Bắc Kạn trên môi trường số.

Những năm sau đó, quy trình tác nghiệp, chế bản, xuất bản báo chí của Báo Bắc Kạn không ngừng được cải tiến theo hướng hiện đại hơn, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu sản xuất. Việc chế bản, sắp trang đã được thực hiện ngay tại cơ quan. Khâu in báo đã được tiến hành ngay tại tỉnh khi Nhà in được Văn phòng Tỉnh ủy thành lập.

Quá trình chuyển đổi số của cơ quan Báo Bắc Kạn được thể hiện rõ nét nhất đối với trang Báo Bắc Kạn điện tử. Từ chỗ sử dụng hệ thống CMS công nghệ cũ, dung lượng host chỉ có 500Mb; việc chèn ảnh, chèn video lên trang phải tiến hành bằng các đoạn mã code dài; video clip cũ phải liên tục xóa để lấy dung lượng đăng tin bài mới. Sau đó, hệ thống tòa soạn điện tử được đổi mới, sử dụng công nghệ quản trị tiên tiến hơn, dung lượng lưu trữ cũng như tốc độ truy cập được cải thiện, giúp các hoạt động sản xuất tin bài ngày càng nhanh chóng, thuận lợi.

Đặc biệt, ngay từ rất sớm, Báo Bắc Kạn đã có định hướng về việc tích hợp quy trình sản xuất Báo in + Báo điện tử cùng trong một hệ thống quản trị điện tử thống nhất. Đến nay, xu thế này đã trở thành yêu cầu bắt buộc của chuyển đổi số báo chí và xây dựng tòa soạn hội tụ. Do đã có nhiều năm hoạt động tích hợp, đến nay Báo Bắc Kạn có một số kinh nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để vận hành quy trình sản xuất báo in, báo điện tử trong cùng hệ thống tòa soạn điện tử.

Cùng với việc đổi mới quy trình quản trị, xuất bản, đội ngũ cán bộ, phóng viên của cơ quan đã mạnh dạng đa dạng hóa thể loại tác phẩm trên môi trường báo mạng, như: Emagazine, infographics, longform, podcast, video, tin bài đa phương tiện sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật đồ họa mới, live stream, kỹ thuật đưa tin trực tiếp… Bên cạnh đó, Ban biên tập chủ trương đa dạng hóa các kênh phát hành sản phẩm báo chí, thông qua việc thành lập fanpage của Báo Bắc Kạn trên mạng xã hội Facebook; trang Zalo Official Account, kênh Youtube.

Giai đoạn 2009 – 2022 lượt truy cập trung bình của trang báo điện tử đạt gần 4.000 lượt/ngày. Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng truy cập báo đạt bình quân 11.000 lượt/ngày. Giao diện báo ngày càng thẩm mỹ, rõ ràng và khoa học hơn. Nội dung đăng tải đa dạng, tiến độ biên tập và xuất bản nhanh chóng, kịp thời hơn, tương tác nhiều hơn với bạn đọc.

Trước yêu cầu ngày càng cao của chuyển đổi số báo chí, hiện Ban biên tập Báo Bắc Kạn đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, trong đó nòng cốt là ứng dụng chuyển đổi số báo chí trên các khâu sản xuất, chế bản và phát hành. Định hướng xây dựng đề án thiết kế hệ thống tòa soạn điện tử "all in one" (tất cả trong một), tích hợp kho dữ liệu dùng chung, các modun quản trị văn bản, giao việc, quản lý tài sản… Đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối thông tin thông qua mạng xã hội, tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm báo hiện đại cho cán bộ, phóng viên. Xây dựng tờ báo ngày một phát triển, đáp ứng tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; là một trong những kênh thông tin phục vụ quản lý, điều hành và kênh đối ngoại quan trọng của tỉnh./.