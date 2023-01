Báo Bắc Kạn cần làm tốt công tác chuyển đổi số, thực hiện lưu trữ dữ liệu báo chí

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Công ty cổ phần In Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh cùng đông đảo cộng tác viên.

Năm 2022, Báo Bắc Kạn đã bám sát yêu cầu, giữ vững tôn chỉ, mục đích, hoạt động báo chí đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo Đảng địa phương và quy định của Luật Báo chí hiện hành; thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân; phản ánh toàn diện, kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời thông tin định hướng dư luận trước những vấn đề bức xúc diễn ra tại địa phương, bám sát thực tiễn đời sống Nhân dân để phản ánh kịp thời…

Đơn vị đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 17/6/2022 về hoạt động báo in và báo điện tử, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng Đề án; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tòa soạn theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động sản xuất, phân phối thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức trình bày báo in và báo điện tử; đưa hệ thống sản xuất, biên tập, tổ chức trang và xuất bản báo in thực hiện khép kín trên môi trường mạng, bảo đảm thực hiện tốt việc tiết kiệm vật tư chế bản báo; tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ xã Đại Sảo (Chợ Đồn) xây dựng nông thôn mới…

Năm 2023, Báo Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị của đất nước và địa phương, phản ánh khách quan những vấn đề dư luận Nhân dân và xã hội quan tâm; tăng cường công tác quản lý tòa soạn theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa để có quy trình làm báo hiện đại…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022, dù hoạt động trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn mỏng; phương tiện, điều kiện làm việc còn khó khăn nhưng Báo Bắc Kạn đã thực hiện hiệu quả, sáng tạo và có chất lượng các chỉ tiêu đề ra, làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh phong phú, kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh…

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị Báo Bắc Kạn tập trung phản ánh sâu kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương; truyền thông 03 chương trình mục tiêu quốc gia; về tiến độ, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án lớn trên địa bàn để tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng của từng bài báo, phản ánh kịp thời những vấn đề gai góc, nóng bỏng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 cơ quan Báo Bắc Kạn cần làm tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động, bởi thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ tạo cơ sở dữ liệu báo chí tốt, đồng thời góp phần thay đổi tích cực môi trường làm việc của cán bộ, phóng viên...

Dịp này, Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022; phát động thi đua năm 2023 và tổ chức Ký giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn của tòa soạn./.

PV