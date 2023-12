Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 63

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Hội nghị nghe trình bày một số nội dung xin chủ trương như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

Nghe báo cáo và cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023; danh mục nhiệm vụ, dự án năm 2024; chủ trương thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; chủ trương cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể; Báo cáo tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm.

Cho ý kiến đối với dự thảo nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Nghị quyết nhiệm vụ về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2024; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; Chương trình và một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: