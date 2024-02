Bản sắc văn hóa các dân tộc qua Chương trình giao lưu văn nghệ đêm Hội xuân Ba Bể

Trong chương trình, đại biểu và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ độc đáo mang đậm chất văn hóa truyền thống của các dân tộc như: Tiết mục "Pò Pài nhằng tỉnh cằm có", do tốp nam, nữ thị trấn Chợ Rã biểu diễn; "Lượn nàng giao duyên" do các diễn viên xã Thượng Giáo biểu diễn; "Xuân về trên bản Mông" do tốp múa xã Hà Hiệu trình bày; "Tiếng gọi non ngàn" do tốp múa xã Khang Ninh biểu diễn…

Chương trình văn nghệ là dịp để giao lưu văn hóa, tình cảm và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc. Thông qua đây từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian được lưu giữ và phát triển, tạo cơ hội để quảng bá du lịch Ba Bể.

Những năm gần đây, chương trình giao lưu văn nghệ các xã, thị trấn tại Lễ hội Lồng tồng Ba Bể luôn được tổ chức đảm bảo các yếu tố văn hóa truyền thống kết hợp với hiện đại

Chương trình văn nghệ các xã, thị trấn tại Hội xuân đã tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, động viên bà con hăng say lao động, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.