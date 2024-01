Bàn giao 200 nhà cho hộ nghèo ở Bắc Kạn đón Tết

BBK -Chiều 06/01, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức tổng kết và bàn giao 200 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tin liên quan Bắc Kạn hoàn thành 200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện: Pác Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn cùng đại diện một số hộ được trao tặng nhà.

Năm 2023, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn xây dựng 200 nhà cho hộ nghèo ở vùng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại tỉnh Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn được giao nhiệm vụ triển khai chương trình. Toàn bộ 200 nhà bảo đảm tiêu chí “ba cứng”, hoàn thiện, bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Các nhà xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an có diện tích 40m2. Kinh phí xây dựng mỗi nhà là 55 triệu đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 13/10 đến 30/11/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành 200 căn nhà, sớm hơn 01 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: Với sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao, các đơn vị đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ nghèo vượt tiến độ. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị, các hộ dân được hỗ trợ nhà tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, biểu dương lực lượng Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian ngắn, số lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu, “vì Nhân dân phục vụ”. Với cách làm quyết liệt, bài bản, khoa học của lực lượng Công an tỉnh trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ bà con Nhân dân, góp phần xây dựng nên những ngôi nhà vững chắc và hết sức ý nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Do nguồn lực của tỉnh còn có hạn, thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương trong công cuộc phát triển tỉnh Bắc Kạn nói chung và trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây nhà mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 11 cá nhân; UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen tặng cho 10 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện chương trình làm 200 nhà cho hộ nghèo ở Bắc Kạn./.