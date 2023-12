Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Bắc Kạn chúc mừng Lễ Giáng sinh

Từ ngày 18 - 24/12/2023, Đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, đến thăm hỏi, chúc mừng tại Giáo xứ Bắc Kạn, Giáo họ Nà Phặc, Giáo họ Ba Bể, Giáo họ Na Rì, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu (Chợ Mới) và một số điểm nhóm của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Tại các cơ sở tôn giáo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo Công giáo, đồng bào theo đạo Tin Lành trong thời gian qua đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là công tác giảm nghèo.

Đồng thời các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm vận động tín đồ tôn giáo tích cực lao động sản xuất, thực hiện phương châm sống “tốt đời - đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện các tổ chức tôn giáo nơi đoàn đến thăm đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong thời gian tới sẽ tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật và Hiến chương tôn giáo; đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.