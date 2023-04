Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 11 bàn nhiều nội dung quan trọng

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Trong 3 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trên 450 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng. Quý I, sản xuất nông nghiệp được tiến hành theo kế hoạch; công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm; tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định; toàn tỉnh có 24 xã, 53 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 181 sản phẩm OCOP; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2022; giải ngân xây dựng cơ bản đạt 6% kế hoạch vốn năm 2023; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 26,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 14% dự toán Trung ương giao, 12% tỉnh giao; các lĩnh vực giáo dục, y tế, CCHC, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ của quý I chưa có sự đột phá, kết quả một số lĩnh vực đạt thấp so với kế hoạch, như: Giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; tiến độ triển khai các chương trình MTQG, một số dự án đầu tư còn chậm; tình trạng phát phá rừng trái phép, tranh chấp đất đai giữa người dân với doanh nghiệp, hoạt động tôn giáo còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan của những hạn chế nêu trên chính là sự thiếu chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời, còn nặng về mặt hành chính; một số cán bộ, đảng viên năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được 3 tháng đầu năm; phân tích, dự báo, đánh giá thuận lợi, khó khăn từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023…

Hội nghị đã chia tổ, tiến hành thảo luận sôi nổi, trách nhiệm về những vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Có 36 ý kiến đại biểu thảo luận, tập trung vào các nội dung như: Nguyên nhân diện tích trồng dong riềng bị thu hẹp; việc triển khai các chương trình MTQG còn lúng túng; đầu tư công gặp khó khăn do thiếu nguồn kinh phí đối ứng; việc thực hiện các chỉ số CCHC; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tình trạng buông lỏng quản lý đất sau thu hồi thực hiện các dự án giao thông; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý bảo vệ rừng; những khó khăn, lúng túng trong việc giải ngân vốn các chương trình MTQG; hạ tầng hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch; đề nghị tỉnh kiện toàn các vị trí cán bộ còn khuyết; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất của cán bộ, công chức...

Về nhiệm vụ quý II, đại biểu đề nghị có giải pháp nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG; chú trọng phát triển du lịch; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; chú trọng công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo ấn định thuế lĩnh vực khoáng sản; nâng cao các chỉ số CCHC, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá: Kết quả 3 tháng đầu năm và thành công của Hội nghị lần này là tiền đề rất quan trọng để tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quyết liệt, chủ động hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, nhất là việc thực hiện các chương trình MTQG, các chương trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX. Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để giữ được thương hiệu. Tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, thực hiện không đúng cam kết. Đẩy mạnh đối thoại để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Rà soát các nguồn thu để thu đúng, thu đủ vào ngân sách. Tiếp tục coi trọng các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.