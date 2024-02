Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đột xuất

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe Thường trực Tỉnh ủy thông qua nội dung chương trình, Hội nghị nghe đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, công tác chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức đại hội được tỉnh Bắc Kạn thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt. Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao; các cấp ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện công phu, dân chủ, có chất lượng, tổ chức thảo luận nghiêm túc và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng nguyên tắc, đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu đổi mới cấp ủy viên, cơ cấu phù hợp, chất lượng được nâng lên. Công tác bầu cử thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác thông tin tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua được thực hiện tốt. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau đại hội thực hiện kịp thời theo đúng quy định, không để xảy ra bức xúc. Sau đại hội đảng bộ các cấp không có đơn, thư, phản ánh về công tác nhân sự đại hội. Việc sắp xếp, phân công cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc, cơ cấu nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy khóa mới ngay sau đại hội; đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng văn kiện của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa đề ra được nhiều giải pháp có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương. Một số báo cáo tham luận trực tiếp tại đại hội chất lượng chưa cao, chưa đề xuất được các giải pháp cụ thể, thiết thực. Việc góp ý vào các văn kiện của cấp ủy cấp trên tại đại hội còn ít, chủ yếu là thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đại hội cấp dưới. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội có lúc, có nơi chưa thực sự linh hoạt, chưa bám sát kịch bản. Việc xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bầu cử ở một số đảng bộ còn lúng túng. Có đơn vị không bầu đủ số lượng ban thường vụ theo phương án, đề án nhân sự đã đề ra, chưa có ủy viên ban thường vụ là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; một số đơn vị chưa bố trí được nhân sự đảm nhiệm một số chức vụ cơ cấu tham gia ban chấp hành nên đã chủ động bầu khuyết một số cấp ủy viên. Công tác phối hợp thực hiện việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự đại hội chưa kịp thời. Một số đại hội của chi, đảng bộ cơ sở, kết quả bầu cán bộ chủ chốt không đúng theo phương án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị…

Đại diện các huyện, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, nhất là quá trình thực hiện công tác cán bộ tại địa phương.

Hội nghị nghe Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và thảo luận tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ dịp đại hội Đảng sắp tới. Đối với quy trình công tác cán bộ, nhân sự trình đại hội phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý theo các quy định hiện hành…

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo Tết cho Nhân dân bảo đảm an toàn, tiết kiệm; đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể; Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm; không có biểu hiện khan hiếm hàng hóa và tăng giá bất thường; công tác giao quân diễn ra an toàn, đúng đủ quân số theo kế hoạch...

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tinh thần quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương quyết liệt bắt tay ngay vào nhiệm vụ, sớm hoàn thành các mục tiêu năm 2024 đã đề ra./.