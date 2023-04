Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại xã Cao Thượng

BBK - Trong hai ngày 12-13/4, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh do đồng chí Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực và Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại xã Cao Thượng (Ba Bể).