Bài học đắt giá từ việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với L.V.T, sinh năm 1999, trú tại thôn Lủng Kén, xã Quân Hà (Bạch Thông) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 05/11/2023, L.V.T. điều khiển xe mô tô BKS 97B2-087.72 trên tuyến Quốc lộ 3 chở theo 2 người bạn. Trên đường đi, T. thường xuyên quay lại nói chuyện với 2 người ngồi phía sau. Khi đến Km161+300 thuộc địa phận tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn), do không chú ý quan sát nên không kịp xử lý tình huống đã va chạm với ông M.H.H, sinh năm 1983, trú tại xã Quân Hà (Bạch Thông) đang điều khiển xe mô tô BKS 97B1-750.99 sang đường theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông H. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân được xác định là lỗi của L.V.T điều khiển phương tiện đã không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, vi phạm Điều 9 Luật Giao thông đường bộ. Tại thời điểm gây tai nạn, T. chưa có giấy phép lái xe.

Ngày 07/11/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 22/12/2023, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với L.V.T để phục vụ điều tra.

Gần đây nhất, ngày 04/12/2023, vụ tại nạn thương tâm xảy ra tại tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đã cướp đi sinh mạng của 2 thanh niên mới 18 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do M.T.T, trú tại huyện Bạch Thông điều khiển mô tô BKS 97G1-001.86 (trong khi chưa có giấy phép lái xe), vượt xe không chú ý quan sát đã va chạm với xe ô tô BKS 97H- 000.96 do ông N.V.L, 36 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Đ.V.T, sinh năm 1996 cùng L.V.T cùng trú tại huyện Bạch Thông và 2 người bạn đồng hương đang làm việc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn hẹn nhau ăn nhậu và đi hát. Sau khi kết thúc cuộc vui, tuy biết L.V.T đã say rượu nhưng khi thấy bạn đã ngồi trên xe, Đ.V.T vẫn để bạn điều khiển xe mô tô của mình đi về. Đến ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Võ Nguyên Giáp, L.V.T đã va chạm với xe mô tô 97AA-011.54 do anh T.V.K trú tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới điều khiển. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ.

Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thì bản thân người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự và người giao phương tiện cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo thống kê của cơ quan Công an tỉnh Bắc Kạn, năm 2023, thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện 1.555 người vi phạm Luật Giao thông đường bộ với lỗi “Không có giấy phép lái xe”. Trên thực tế có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện để điều khiển nhưng được chủ phương tiện nhờ hoặc giao cho điều khiển dẫn đến tai nạn và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các cơ quan pháp luật chủ yếu là khởi tố, điều tra, xét xử các đối tượng phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, còn về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” thì rất ít bị xử lý và thường xử lý rất nhẹ như: Phạt tiền, cải tạo không giam giữ. Nguyên nhân chủ yếu là người giao và người được giao thường có quan hệ bạn bè thân thiết, đồng nghiệp hoặc cha mẹ, anh chị em trong gia đình nên các bên thường tự thống nhất với nhau là tự ý lấy phương tiện để đi, gây khó khăn cho quá trình xử lý vụ án, vụ việc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần quản lý tốt việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông, không giao phương tiện đối với những người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đặc biệt, chỉ còn 3 ngày nữa, chúng ta bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm 2024, lưu lượng phương tiện và nhu cầu tham gia giao thông lớn. Sự bất cẩn, buông lỏng của mỗi người dân có thể là nguy cơ tiềm ẩn gây nên những hậu quả đáng tiếc./.