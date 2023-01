Bài 1: Vượt sóng mang xuân ra Nhà giàn DK1

Những món quà thân thương từ đất liền gửi các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Những phần quà từ đất liền

Hàng trăm phần quà đến từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân gửi tặng các cán bộ, chiến trên những Nhà giàn DK1 đã được các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đóng gói cẩn thận, bốc, xếp lên tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10 để chuyển đến các Nhà giàn DK1, tàu trực và quân, dân huyện Côn Đảo.

Vận chuyển hàng lên 2 tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, bà Hà Thị Thu Thanh chia sẻ: Những phần quà của chúng tôi gửi ra Nhà giàn DK1 là tất cả những sản phẩm rất đặc trưng của của nữ doanh nhân. Những miếng mứt gừng rất nhỏ được làm bởi Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hà Nội, nghệ nhân Nguyễn Thị Tính của bánh kẹo Hải Minh. Những món quà như bánh tráng, bánh đa dừa, cành đào đến từ nữ doanh nhân tỉnh Bình Định. Chè đến từ nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên… Tất cả những món quà trong đó chúng tôi đều có những bức thư gửi gắm, là tình yêu của các mẹ, các chị và gia đình gửi ra các chiến sĩ một món quà nhỏ, một tình yêu rất lớn với lời chúc và mong muốn tất cả anh em đón một mùa xuân yên vui nhất, ấm áp nhất…

Những cành đào miền Bắc, chậu quất, chậu mai vàng miền Nam, giỏ lan hồ điệp từ thành phố Đà Lạt, lá dong, mứt, kẹo, tương bần… Đó là tình cảm của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cả nước gửi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và quân, dân huyện Côn Đảo.

Thiếu tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết: Năm nay đơn vị cũng nhận được nhiều phần quà tài trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác nhau. Anh em đã chuẩn bị quà khá công phu, tỉ mỉ bảo đảm không bị lẫn, không để thấm nước.

Đây là những món quà tinh thần và vật chất góp phần tạo động lực, động viên các cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1 và quân, dân huyện Côn Đảo an tâm công tác và đón Tết Quý Mão 2023 thêm đủ đầy, vui tươi.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị những phần quà, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, đặc biệt là những phần quà Tết như là mai, đào, lá dong, gạo nếp, những món ăn truyền thống thể hiện đất liền và đảo xa cũng như các Nhà giàn DK1 rất gần. Đây thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đồng thời là tình cảm của Nhân dân cả nước, các doanh nghiệp gửi phần quà đến với các cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt trong dịp Tết. Mong cán bộ, chiến sĩ trực chốt trên vùng biển được phân công luôn sẵn sàng chiến đấu để cho đất liền đón một mùa xuân thật an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Bảo đảm an toàn cho người và hàng

Các chiến sĩ ra thay quân trên các Nhà giàn tạm biệt đất liền.

Vượt qua những đợt sóng lớn, sau hơn 48 giờ đồng hồ, chiều 28/01/2022 tàu Trường Sa 10 đã có mặt trên vùng biển DK1/9 cụm Ba Kè. Sau lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; phương án đưa hàng và người lên Nhà giàn DK1/9 nhanh chóng được triển khai.

Thượng úy Trần Công Thiết, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 10, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân cho biết: "Trong điều kiện sóng gió cuối năm rất phức tạp, chúng tôi có những phương án khác nhau để cấp hàng, đưa Đoàn công tác lên chúc Tết và thay thu quân. Khi thời tiết bình thường chúng tôi tiến hành cấp hàng, thay thu quân bằng xuồng của tàu, trong điều kiện sóng gió phức tạp hơn, chúng tôi sẽ cập vào nhà, chuyển hàng qua dây, qua cẩu hàng. Trong quá trình vận chuyển hàng chúng tôi quán triệt công tác bảo đảm an toàn đầu tiên. Trước tiên là bảo đảm an toàn về con người, sau đến hàng hoá và trang bị".

Xuồng được chiếc cẩu của tàu cẩu lên cao, cùng với những động tác nhanh nhẹn, khéo léo giữ dây của các chiến sĩ, xuồng được hạ xuống mặt biển an toàn. Tất cả hàng hóa của Nhà giàn DK1/9 đã được đóng gói cẩn thận trong các túi ni lông cỡ lớn, chuyên dụng, bảo đảm không bị rách, thủng khi va đập. Từng gói quà được vận chuyển xuống xuồng, ai cũng hăng hái, cẩn trọng bởi tất cả đều hiểu đây là những phần quà thân thương gửi cho các chiến sĩ Nhà giàn Dk1 đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu Trường Sa 10 tiếp cận Nhà giàn DK1/9

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đến gần 18h ngày 28/01/2022 toàn bộ hàng đã được các chiến sĩ tổ xuồng vận chuyển an toàn lên Nhà giàn DK1/9. Lúc này sóng mỗi lúc một mạnh hơn, mặc dù rất tiếc nuối nhưng Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn đành phải quyết định neo tàu lại qua đêm, chờ sáng sớm hôm sau khi thời tiết thuận lợi Đoàn công tác và các phóng viên sẽ lên thăm, chúc tết anh em chiến sĩ Nhà giàn DK1/9.

Từ sáng sớm, tiếng cười nói của các phóng viên, anh em chiến sĩ trên tàu Trường Sa 10 đã trở nên rộn ràng, ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên Nhà giàn DK1. Mọi công tác chuẩn bị, phương án để đưa người lên Nhà giàn được Trưởng đoàn, Chỉ huy hành quân, Thuyền trưởng nhanh chóng hiệp đồng với Nhà giàn DK1/9. Mỗi người 1 vị trí, một công việc, tất cả phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để đảm bảo vận chuyển người an toàn lên Nhà giàn DK1/9.

Chiếc xuồng 1 lần nữa được hạ xuống mặt biển. Tuy biển đã hiền hòa hơn, nhưng đang là mùa biển động, sóng biển vẫn luôn duy trì ở mức 2-3 mét. Điều này khiến cho việc di chuyển từ tàu xuống xuồng cũng như từ xuồng lên Nhà giàn DK1 của các thành viên trở nên khó khăn. Đặc biệt là đối với các thành viên lần đầu đi biển. Nhưng với kinh nghiệm, sự cẩn trọng, các chiến sĩ đội xuồng đã hướng dẫn, hỗ trợ từng thành viên xuống xuồng và lên Nhà giàn một cách an toàn.

Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân cho biết: "Trước khi đi chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, bảo đảm hàng hoá không bị vỡ, ướt thì ngoài công tác chằng, buộc đều có các bao ni lông cột bảo đảm kín nước. Để tránh rơi vỡ, trong quá trình sử dụng cẩu hết sức nhẹ nhàng, đúng tải trọng của cẩu, an toàn cho hàng và cho người trong tổ phục vụ. Về an toàn con người, trước khi cho người, cho phóng viên vào Nhà giàn DK1 chúng tôi đều phải kiểm tra, khảo sát trước rồi mới quyết định có tổ chức thực hiện hay không. Nếu cảm giác không bảo đảm an toàn chúng tôi sẽ hủy và chuyển sang phương án khác"…/.(còn nữa)